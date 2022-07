Festa grande per l’ex volto di Uomini e Donne, che è finalmente diventata mamma. L’annuncio è stato fatto sia da lei che dal suo compagno, entrambi al settimo cielo per questa splendida notizia. La cosa ancora più bella è che la piccola è venuta al mondo poche ore prima del compleanno di sua madre, che ha compiuto 28 anni. Bellissime le parole usate sia dall’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi che dal neo papà. Ad essere diventata madre è stata Cecilia Zagarrigo.

Dunque, l’ex Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo è mamma per la prima volta. Nelle ore precedenti il parto aveva scritto: “Ciao amiche, non è ancora nata ma io sono ricoverata in ospedale. Per il momento tutto procede. Spero di risentirvi presto insieme a lei. Grazie per i mille messaggi”. Prima di annunciare la propria presenza in ospedale, Cecilia Zagarrigo, tre giorni fa, aveva pubblicato una foto su Instagram mostrando il pancione e annunciando di non vedere l’ora di conoscere e stringere tra le sue braccia la sua bambina.





L’ex Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo è diventata mamma

Annuncio bomba dunque dell’ex Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo. Il suo post da neo mamma lo ha voluto scrivere così: “Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita 🎀 Benvenuta al mondo Mia.. ♥️ Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello 🥰”, aggiungendo gli hashtag #primocompleannodamamma #laMIAbambina”. Numerosi i messaggi di auguri, inviati da Giovanna Abate, Claudia Dionigi e Georgette Polizzi sono per citarne alcune.

Il compagno di Cecilia Zagarrigo, Moreno Casamassima, ha pubblicato anche lui una foto della neonata e ha scritto nella didascalia: “Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accada, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita MIA ❤️”.

Cecilia Zagarrigo, classe 1994, ha preso parte a Uomini e Donne nel 2016 come corteggiatrice di Oscar Branzani, il quale però aveva preferito scegliere Eleonora Rocchini. Poi lei era stata richiamata come corteggiatrice da Luca Onestini, ma non era stata scelta neanche stavolta perché le era stata preferita Soleil Sorge. Terza e ultima esperienza a UeD ai tempi di Carlo Pietropoli.

