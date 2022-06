Ladri in azione a Milano, dove negli ultimi diversi personaggi del mondo dello spettacolo sono stati vittime di razzie. Riuscire a mettere a segno un furto nella casa di un personaggio famoso, è infatti una delle massime aspirazioni dei malviventi: la possibilità di accaparrarsi un bottino ricco è quasi scontata e nelle ultime ore anche la casa di Cecilia Zagarrigo è stata svaligiata.

L’ex volto di Uomini e Donne, prima come corteggiatrice di Luca Onestini e poi scelta di Carlo Pietropoli, ha pubblicato un video in cui mostra la camera da letto messa a soqquadro dalla banda: cassetti aperti, armadio svuotato, abiti sul pavimento e confusione. Una frase che campeggia: “Mi fate schifo. Siete delle me***”, scrive una furiosa Cecilia Zagarrigo sul filmato pubblicato sul suo profilo Instagram.





Cecilia Zagarrigo casa svaligiata dai ladri. Il video dell’ex UeD

Non solo la casa di Cecilia Zagarrigo è stata svaligiata. In queste ore altri vip sono stati vittime dei ladri, molto probabilmente una banda organizzata che sa bene dove e quando colpire. Domenica 19 giugno brutta sorpresa per Lorenzo Riccardi al rientro dal mare. L’influencer, che ha partecipato a Uomini e Donne tre volte, e compagna Claudia Dionigi, con la quale convive, sono stati vittime dei ladri. Un colpo messo a segno durante la notte tra sabato e domenica, documentato dai entrambi sui social.

Sulle Instagram stories, l’ex corteggiatrice ha raccontato: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto, ma sicuramente questa notte. Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Quello che è certo è che è bruttissimo sapere che qualche topo di fogna, perché per me sono dei topi di fogna, balordi, entrano in casa tua, toccano le tue cose, ti smantellano tutto. Quella è la cosa più brutta”. Insomma, non Cecilia Zagarrigo si è ritrovata con la casa svaligiata, anche i due ex colleghi di UeD.

Non solo Lorenzo Riccardi e Ignazio Moser, anche Cecilia Zagarrigo è stata vittima di furto ieri #uominiedonne pic.twitter.com/le6W8fITgq — disagiotv (@disagio_tv) June 20, 2022

Dopo un lungo periodo di silenzio dopo l’addio dal tronista Carlo, Cecilia Zagarrigo ha ritrovato l’amore di Moreno Casamassima, di professione l’imprenditore, che tra poco la renderà mamma. Cecilia Zagarrigo è infatti in attesa del primo figlio. In queste ore anche Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser sono stati presi di mira dai ladri. Questa volta i ladri hanno preso di mira il garage di Ignazio Moser: “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così”, ha detto Ignazio Moser mostrando i danni all’auto.

