A Uomini e Donne ha lasciato un segno profondo. È stata una delle corteggiatrici più apprezzate già dal sup primo ingresso quando entrò in studio per corteggiare l’ex calciatore Oscar Branzani. Un’avventura finita male. Come il secondo tentativo quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista). Per il lieto fine fu necessario il terzo tentativo.



Cecilia Zagarrigo venne infatti scelta da Carlo Pietropoli. La relazione, partita già tra mille difficoltà dovute a litigi e al lockdown però, non decollò: a ottobre, dopo appena 5 mesi, i due avevano annunciato la rottura. Poi un lungo silenzio fino a qualche ora fa quando l’ex corteggiatrice ha annunciato di aver finalmente ritrovato l’amore. Lo ha fatto, come ormai è costume, attraverso un post pubblicato su Instagram. “Per 27 anni ho rincorso l’amore come se fossi una maratoneta. Più lo cercavo e più smettevo di crederci”.



Quindi Cecilia Zagarrigo continua: “Nell’ esatto momento in cui mi sono fermata e ho iniziato a pensare a tutto ciò che di futile avevo creato negli anni, la mia testa e il mio cuore mi portavano solo da una parte… La tua. 7 anni di amicizia, 7 anni di lavoro insieme, 7 anni a sopportarci e supportarci senza renderci conto di avere l’amore sotto gli occhi”.







“Tu per me sei l’amore, ma non quello del “vediamo come va”, tu sei proprio quell’amore che ti parte da dentro, che ti prende la testa e ti ruba il cuore, quello vero e certo– continua Cecilia Zagarrigo – Non so spiegarti cosa si provi quando trovi la Tua persona, so solo dirti che in quell’esatto momento capisci di non aver più bisogno di altro nella vita”.



E conclude Cecilia Zagarrigo: “Tu sei la mia persona. E non smetterò mai di dirtelo”. L’uomo che ha rubato il cuore dell’ex Uomini e Donne si chiama Moreno Casamassima, di professione fa l’imprenditore ed è socio in affari di un altro Uomini e Donne, l’ex di Teresanna Pugliese e Cecilia Rodriguez Fran