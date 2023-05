Uomini e Donne è stato, a quanta pare, solo un trampolino: ora l’ex tronista ha deciso di cambiare vita e provare a sfondare come attore porno. Nel programma di Maria De Filippi non ha lasciato un buon segno. Nella sua scheda di presentazione si potevano, del resto, metteva in guardia da alcuni suoi difetti. Tronista nel 2015, si definiva: “una testa calda, un ragazzo allegro, un po’ lunatico ma anche umile. Ha svolto infatti moltissime professioni: è stato modello, bracciante agricolo per la campagna dei pomodori e dell’uva e idraulico”.

“All’inizio del suo percorso – si legge su Witty – in studio era ancora presente Sophia, scelta di Amedeo Barbato, con la quale ha fatto qualche esterna. Il suo percorso non è finito molto bene perché, alle spalle della redazione, era entrato in contatto e si era messo d’accordo con la sua corteggiatrice Giulia; una volta scoperto tutto i due hanno raccontato la loro verità e hanno avuto un confronto in studio a Uomini e Donne”.





Uomini e Donne, l’ex tronista Lucas Peracchi diventa un attore hard

Ma Lucas Peracchi non aveva smesso di frequentare il mondo dello spettacolo. Per anni è stato fidanzato con Mercedesz Henger che, la scorsa estate, aveva fatto chiarezza sui motivi della rottura: “E’ una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati”. Tra le ragioni della rottura si era parlato dell’ingerenze di mamma Eva.

Voce rispedita al mittente da Mercedesz: “Non sono d’accordo. Ora avremo occasione di parlare e chiarire in privato. Lasciamo da parte le persone che si intromettono nel rapporto madre-figlia. L’importante è quello che ci eravamo dette noi e le cose che ci avevano ferito reciprocamente”, aveva spiegato. Chiusa quella storia a Lucas sono stati attribuiti numerosi flirt.

Nelle ore scorse ha annunciato che, nonostante i nuovi impegni sul set, continuerà a portare avanti il suo lavoro di personal trainer: “Anche se adesso sono un attore hard non farà più programmi di allenamento, anzi li farà anche specializzati proprio per questo discorso. Quindi non esistate a chidere” ha specificato Lucas in una storia Ig.