Uomini e Donne, Nicole Santinelli accusa Roberta Di Padua: tra le due dame non corre buon sangue e al blogger Lorenzo Pugnaloni l’ex tronista lo ha confermato. È passata meno di una settimana dall’annuncio dell’addio da parte di Carlo Alberto Mancini. Un messaggio che recitava così: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto”.

E ancora: “Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei. La lontananza di solito fa avvicinare, in questo caso, invece, c’è stata una diminuzione del sentimento.” Carlo si era poi commosso ripensando all’intervista a Verissimo: “Anche se non ha funzionato, la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti e fatto provare questo sentimento”.





Parole che sono state smontata da Nicole: “Da lui mi sarei aspettata molta più maturità, che la gestisse in maniera diversa. Io non avrei mai fatto lo stesso, avrei aspettato più tempo per poi comunicarlo insieme. Così non è stato e anche io sono stata costretta a fare un video parlato, anche se non mi piaceva come cosa”. Poi è passata ad attaccare Roberta Di Padua.

“Di Roberta non mi è mai fregato niente. Lei è una persona che vale zero, quindi tutto quello che dice ha la stessa valenza. Lei dice solo cavolate e non mi tocca minimamente. Le direi di impegnarsi con cose più importanti come il lavoro e gli impegni, anche se non so quanti ne possa avere visto che mi dedica tutto questo tempo”. Parole che distruggono letteralmente Roberta e ne danno uno spaccato poco lusinghiero. Intanto Roberta Di Padua sarebbe vicina ad Andrea Foriglio.

Gli esperti di gossip sostengono che lui e Roberta Di Padua si frequentano e certamente questo flirt nato al di fuori del programma metterebbe a rischio la presenza di lei a settembre. Flirt che deve essere ancora confermato, certo, ma se così fosse addio Roberta nel parterre femminile.