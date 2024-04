Uomini e Donne, cresce l’attesa del pubblico per conoscere quali saranno gli sviluppi del trono di Ida Platano. La 43enne di Brescia è ancora divisa tra due scelte: da una parte Mario Cusitore e dall’altra Pierpaolo Siano. Il trono di Ida è sicuramente uno dei più turbolenti visti nella trasmissione di Maria De Filippi a causa delle numerose segnalazioni che hanno riguardato i corteggiatori, in particolare Mario. Ad ogni puntata nuovi colpi di scena, per questo c’è tanta curiosità di conoscere quale sarà la scelta di Ida.

Nelle ultime puntate era scoppiato un nuovo caso con la centro Mario Cusitore. A tenere banco una nuova segnalazione: lo speaker radiofonico sarebbe stato avvistato in un B&B di Napoli insieme a una misteriosa donna bionda. Lui si è difeso spiegando che si tratta solo di una amica della sua comitiva e che tre i due non c’è stato niente.

Uomini e Donne, da Ida Platano un messaggio forte e chiaro sul suo trono

Mario ha affermato di avere anche un alibi, quella mattinata aveva una serie di impegni: prima dal parrucchiere e poi in un atelier per provare un abito che avrebbe dovuto indossare in occasione di un matrimonio Fatto sta che nessuno gli ha creduto. Così Maria De Filippi ha fatto fare una serie di telefonate a Gianni Sperti per indagare. L’alidi di Cusitore ha retto. E quindi tra Ida e Mario è tornato momentaneamente il sereno.

Nel frattempo però si è saputo che nelle nuove puntate di U&D già registrate ma non andate ancora in onda, che il corteggiatore è stato smascherato. Le sue si sono rivelate bugie. Era proprio lui infatti l’uomo insieme alla donna bionda nel B&B. In studio è scoppiato il finimondo tra Ida, delusissima, e Mario. Tutto questo mentre l’altro corteggiatore, Pierpaolo, ha deciso di abbandonare lo studio sentendosi una seconda scelta.

A quanto si appreso sembra che a questo punto Ida sia sul punto di abbandonare il trono e di non fare più nessuna scelta. Non dovrebbe esserci quindi nessuna cascata di petali. Come i telespettatori di Uomini e Donne sanno e come sottolineato più volte da Maria de Filippi, infatti, il tronista non è obbligato per forza a scegliere. Sembrerebbe che ida sia orientata verso questa direzione.

Ma i colpi di scena a Uomini e Donne non finiscono mani. Nell’attesa di capire cosa succederà intanto Ida si è rinchiusa in un “religioso” silenzio. Un silenzio che però secondo alcuni è un messaggio forte e chiaro. Gli unici post riguardano il suo lavoro da parrucchiera e le sponsorizzazioni di alcuni prodotti di bellezza. Come a dire: riparto da me stessa, non ho bisogno di nessuno.