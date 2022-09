“Guardate cosa gli è successo”. UeD, occhi solo su Gianni Sperti: in studio tutti increduli

Momento inaspettato a Uomini e Donne con Gianni Sperti protagonista suo malgrado di un episodio clamoroso. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 30 settembre, per l’opinionista si è concretizzato qualcosa di veramente pazzesco e allo stesso tempo comico. Gli attentissimi telespettatori sono riusciti a riprendere la scena e a diffonderla subito in rete. Ovviamente, quasi superfluo dirlo, il breve video è diventato virale e in poche ore ha raggiunto migliaia e migliaia di persone.

Un avvenimento praticamente unico nel suo genere a Uomini e Donne, con Gianni Sperti che non potrà mai dimenticare questa vicenda. Parlando sempre del dating show, Riccardo Guarnieri si è soffermato su Federica Aversano. Per lui la differenza d’eta non sarebbe un problema. Tuttavia il cavaliere tarantino ha deciso di rinunciare a corteggiarla e ha anche spiegato le motivazioni dietro la sua scelta: “Quando mi ha chiesto se avremmo potuto prenderci un caffè mi è sembrato quasi un contentino, come se avesse scarsa considerazione di me”.





Uomini e Donne, la caduta di Gianni Sperti dalla sedia

Nel corso di Uomini e Donne, Gianni Sperti era intento ad ascoltare la collega e amica Tina Cipollari giudicare la storia di Gloria e Alessandro Vicinanza, con la dama che ha deciso di troncare questa conoscenza. Poi l’ex ballerino ha iniziato a criticare, seppur in maniera ironica, il cavaliere dicendo che lo lascia alquanto perplesso il fatto che Vicinanza riesca a cambiare il suo pensiero da un momento all’altro sulle donne. E successivamente ecco succedere l’imprevisto in studio, che ha scatenato gli utenti.

Nel momento in cui Gianni Sperti sembra che stesse ridendo per alcune considerazioni di Tina Cipollari, è caduto all’improvviso dalla sedia finendo a terra e subendo una botta alla schiena. Per fortuna non si sono registrati problemi di natura fisica per l’uomo, ma da casa in moltissimi sono scoppiati a ridere e hanno commentato l’accaduto sui social. Il filmato è stato postato in particolare su Twitter ed è destinato ad accumulare visualizzazioni di ora in ora. Chissà se lui vorrà poi dire qualcosa in merito.

Alcuni hanno riferito anche un’altra ipotesi, ovvero quella riguardante la volontà di Gianni Sperti di cadere deliberatamente per protestare contro Tina. Sta di fatto che un utente hanno scritto: “Gianni che cade dalla sedia, sto morendo”. Un momento sicuramente estremamente esilarante per i telespettatori.