Il pubblico di Uomini e Donne si prende la sua personalissima soddisfazione. Il loro amore non aveva convinto tutti e adesso arriva la notizia dell’addio. Ad informare tutti è stato proprio il discusso cavaliere. Che scrive: “È giusto fare un po’ di chiarezza perché poi fa parte un po’ di quello che è il mio carattere. A me non piace fare lo struzzo che nasconde la testa sotto terra. Ci sono stati dei giorni in cui forse abbiamo utilizzato questo silenzio per metabolizzare quello che stava avvenendo”.

“Mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo. Non ci sono motivi particolari. Innanzitutto non ci sono quei brutti motivi che possono essere tradimenti, mancanze di rispetto, cose brutte che fanno finire un rapporto. Però ci sono problematiche come l’incompatibilità caratteriale o i momenti e i tempi diversi di vivere la vita. Ecco lo definirei così. È stata innanzitutto una scelta di comune accordo, non c’è né una vittima né un carnefice”.





Uomini e Donne, già finita tra Marcello Messina e Jasna Amodei

E ancora: “È stata una cosa ponderata da entrambi. Con questo non voglio dire che faccia meno male, però è così. Avevamo pensato di dirvelo insieme, però forse ci mancava la serenità adeguata. Farlo in un post sarebbe stato tristissimo perché è brutto, è freddo. Volevo metterci la faccia”. A parlare così è Marcello Messina, tra lui e Jasna Amodei è finita.

Avevano lasciato Uomini e Donne solo qualche mese fa. “Non ci frequentiamo più io e Jasna”, ha concluso. Jasna Amodei da parte sua non ha parlato: ha solo condiviso una story con l’oroscopo del segno dell’acquario: “Cerca leggerezza e se non la trovi, vai oltre”. Chissà se deciderà di aggiungere qualcosa alle parole di Messina. Intanto Uomini e Donne va avanti.

La scelta di Brando dovrebbe essere ad un passo. E pure il percorso di Ida Platano sembra essere arrivato alla fine. Chiuso con Mario, la dama bresciana sembra prossima a scegliere Pierpaolo ma i colpi di scena sono dietro l’angolo.