Mahmood è reduce dal grande successo di Sanremo 2024, dove il trentunenne artista ha gareggiato tra i big col brano Tuta Gold, la canzone più ascoltata del Festival in radio e streaming. L’artista domina la classifica seguito da altri artisti come Angelina Mango, Annalisa, The Kolors, Geolier, Ghali, Emma e Irama.

Rispetto all’anno precedente, si osserva una discrepanza significativa, con il vincitore del Festival del 2023 che non guida la classifica radiofonica di quest’anno. Angelina Mango, vincitrice con il brano La noia, si trova al quarto posto dopo Mahmood – ‘Tuta gold’, Geolier – ‘I p’me tu p’te’ e Annalisa con ‘Sinceramente’.

“Davvero costa così tanto!?”. Sanremo 2024, Mahmood e l’anello pazzesco: il prezzo choc





Mahmood risponde alla voce dello sbiancamento facciale

L’artista ha appena annunciato il sold out – arrivato in sole 24 ore – del live al Forum di Milano il 21 ottobre, che raddoppia il 22 ottobre. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.

Un grande successo, ma anche tante curiosità sulla sua vita privata. In un’intervista rilasciata in radio, Mahmood ha voluto rispondere alla voce, assurda, che parlava di uno sbiancamento della sua pelle e anche a un ipotetico intervento di chirurgia estetica. “La gente sta pazza. Mi hanno detto che mi sono rifatto, che mi sono sbiancato la pelle”, ha detto.

“Di tutti, mi sono rifatto il naso. Maria, mi sono cresciuti i capelli e mi sono fatto la barba. Mi sono un po’ lavato la faccia, un po’ di cremine e via”, ha detto ancora Mahmood. “Mamma mia, ce ne stanno… Di tutto, però è molto divertente leggere le follie sui social. Ogni giorno ce n’è una nuova, quindi siamo tutti carichi“, ha chiarito ancora l’artista di Tuta Gold.