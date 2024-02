A Sanremo 2024, nella serata cover del 9 febbraio, Mahmood ha cantato Come è profondo il mare di Lucio Dalla con I Tenore di Bitti, ma ora l’attenzione della gente è ricaduta sull’anello che indossava. Che ha un prezzo clamoroso, infatti si è scoperta la marca e soprattutto la cifra che bisognerebbe sborsare per comprarlo. Ovviamente non alla portata di molti.

A prescindere dalla performance a Sanremo 2024, assolutamente molto interessante, Mahmood ha fatto parlare di sé per il suo anello dal prezzo clamoroso. Ovviamente lì per lì i telespettatori non avevano capito il costo smisurato del prezioso, ma il sito Today nelle scorse ore ha fatto chiarezza e ha tirato fuori la somma esatta che avrebbe pagato l’artista.

Sanremo 2024, Mahmood e l’anello indossato: il prezzo è choc

Entrando nello specifico di Sanremo 2024, Mahmood ha intonato egregiamente il brano di Dalla sfoggiando anche un meraviglioso anello dal prezzo scioccante. Il diamante era oro giallo traforato firmato Cartier. Quest’ultima marca è sempre la prediletta dal cantante due volte vincitore del Festival. Precisamente il gioiello è della collezione Panthere di Cartier e vediamo quanto costa.

Il cantante di Tuta Gold, che si esibirà ovviamente anche nella finale del 10 febbraio nella speranza di ottenere il risultato migliore, aveva questo anello 750/1000 con granati tsavorite e onice dal costo di 25.700 euro. Sì, non c’è nessun errore, costa davvero oltre 25mila euro e inoltre anche il suo look non era affatto economico, essendo targato Dolce e Gabbana.

La serata cover è stata caratterizzata anche dalla polemica per la vittoria di Geolier ai danni di Angelina Mango, con molta gente presente all’Ariston che ha fischiato il risultato abbandonando anzitempo la platea.