“Basta, ora vi dico tutto”. Fischi e ‘buu’ per il primo posto a Sanremo 2024, Geolier rompe il silenzio e gela tutti (VIDEO)

Serata tra il dolce e l’amaro per Geolier ieri al Festival di Sanremo. Il rapper partenopeo si è classificato al primo posto nel giorno delle cover. Ma al termine dell’esibizione non ha potuto nascondere la sua delusione per quello che ha visto e sentito. Per lui un vero e proprio choc.

L’episodio che ha sconvolto il rapper si è verificato non appena Amadeus ha svelato la classifica. Classifica che vedeva Geolier in testa, davanti a quella che secondo molti era la favorita della serata, ossia Angelina Mango, con il brano “Rondine, una delle canzoni più belle scritte dal padre morto da poco.

Sanremo, Geolier deluso per i fischi del pubblico

Vittoria amara per Geolier nella serata delle cover. Il giovane rapper si presentava con un medley accompagnato da tre mostri sacri della musica napoletana: Guè, Gigi D’Alessio e Luché. Serata rovinata per lui dai fischi del pubblico. Ma non solo. L’artista si aspettava ben altre reazioni.

Geolier, secondo il mio modesto parere, per le esibizioni magistrali che ci sono state ieri, non meritava il primo posto, ma da pensare ciò a umiliarlo con fischi e annessi, ci passa un mondo.

Umanamente avete fatto schifo.#Sanremo2024

Queste le sue parole nella conferenza stampa del giorno dopo: “È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita. Siamo in tanti a lavorare a questo progetto. Ora vorrei fare qualcosa per i ragazzi di Secondigliano, creare dei campi, creare degli studi discografici a Napoli”.

La reazione del pubblico ha sorpreso un po’ Lorella Cuccarini e Amadeus: “Parte del pubblico non è d’accordo”, ha detto il presentatore, ricordando che la classifica era il risultato del volo di sala stampa, televoto e radio. Ma non è la prima volta che succede qualcosa del genere.“Come a volte capita a Sanremo c’è disaccordo, In questo caso i gusti del Teatro Ariston non rispecchiano quelli della nostra classifica”.

Tornando all’intervista, Geolier ha parlato anche del suo rapporto con le donne: “La donna è ispirazione per me, se penso a una donna può essere mia mamma che mi ha dato la vita o la mia ragazza, la donna nella musica è sempre stata la musa ispiratrice. Il rap, le rime aggressive, le pistole”.

Ora il desiderio del rapper è solo uno: “Tornare a Napoli, per me è la città più bella del mondo. Ma se dovesse votare un suo collega, non ha dubbi: “Voterei Angelina, mi ha proprio emozionato, ha emozionato anche mia mamma”. Con queste parole Geolier ha dimostrato quindi di essere una persona che sa riconoscere il talento altrui.