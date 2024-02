La quarta serata del festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover e ai duetti è stata vinta da Geolier e all’Ariston sono partiti i fischi. Il rapper napoletano è al primo posto con il medley ‘Strade’ eseguito insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Al secondo posto della Top 5 della quarta serata Angelina Mango che ha omaggiato il padre Pino con ‘La Rondine’, al terzo posto Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di ‘Sweet Dreams’, al quarto Ghali con Ratchopper nel medley ‘Italiano Vero’, al quinto Alfa con Roberto Vecchioni nel brano ‘Sogna ragazzo sogna’.

All’annuncio del vincitore da parte di Amadeus, la platea ha espresso fischiando il suo dissenso. “Il pubblico in sala non è d’accordo con quello delle giurie votanti, a volte capita che non coincidano”, ha detto Amadeus.

“Vergogna, uno scandalo”. Sanremo 2024, fischi e urla dopo la classifica della quarta serata. Furia per il primo posto





Sanremo 2024, standing ovation per Angelina Mango. Anche Amadeus è commosso

La scelta di Angelina Mango per la serata delle cover è un omaggio al padre, scomparso nel 2014 quando lei aveva solo 13 anni. La rondine è il brano che ha interpretato con maestria assieme al Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma è La rondine. La cantante è stata accolta da un applauso lunghissimo e da tantissimi cartelli tra il pubblico: “Grazie Pino”.

Per il pubblico l’esibizione di Angelina Mango è stata da 10. Conclusa l’esibizione, il pubblico dell’Ariston si è alzato in piedi regalando alla cantante una standing ovation che l’ha emozionata tantissimo. Un vero successo per una serata ricca di commozione per la giovane nata artisticamente grazie ad Amici di Maria De Filippi. Durante la standing ovation al grido di ‘Pino! Pino!’ Angelina e lo stesso Amadeus hanno dovuto prendere tempo perché entrambi avevano gli occhi bagnati di lacrime.

cos’hai creato angelina sei divina semplicemente ✨ #Sanremo2024 pic.twitter.com/n93YnDj26X — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 9, 2024

Quel “Pino grazie” e gli occhi di Angelina.

È tutto racchiuso qui.

❤️‍🩹 #Sanremo2024 pic.twitter.com/aIVs0PhVUz — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) February 9, 2024

grazie a tutti per ieri, ho appena scoperto che non stavo sognando ♥️ #Sanremo2024 — angelinamango (@angelinamango_) February 9, 2024

Standing ovation e lunghissimi applausi si cono levati dalla platea del Teatro Ariston dopo l’emozionante esibizione di Angelina Mango. Anche i social hanno apprezzato tantissimo la cover de la rondine e tantissimi speravano nella vittoria di Angelina, arrivata invece seconda dopo Geolier. Il primo posto del cantante è stato invece fischiato e parte del pubblico ha anche lasciato il teatro in segno di protesta. Questa mattina Angelina Mango ha scritto un post per ringraziare tutti: “Grazie a tutti per ieri, ho appena scoperto che non stavo sognando”.