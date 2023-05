Terminata, tra le polemiche, l’ultima edizione di Uomini e Donne per Maria De Filippi è già tempo di guardare al futuro sembra infatti che sia in arrivo una decisione su Gemma Galgani, la dama forse più nota del programma. Nelle ultime puntate prima della pausa Gemma ha chiuso la frequentazione con Elio con il quale non sono mancate frecciate una sorprendente alleanza con Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno dimostrato di non gradire troppo la presenza del cavaliere.

Un atteggiamento che generato una levata di scudi in favore di Elio: “Elio sa bene quello che fa e quando sai quello che fai e hai un minimo di intelletto riesci a tenere testa a tutto lo studio come fa lui! Provano a infangarlo ma non ci riescono perché parla con senso logico il signore, logica che invece manca nelle argomentazioni degli altri”. E, dall’altra parte, critiche feroci a Gemma Galgani.





Uomini e Donne, su Gemma Galgani la decisione Maria De Filippi

“Gemma sei ridicola e buffona come ti permetti di buttare l’acqua in faccia ad Elio fossi stata io al suo posto ti avrei fatto la doccia. Vai a casa che ormai non ti sopporta più nessuno solo Maria”. E ancora: “Gemma imbarazzante perfino l’acqua in faccia, che livelli. Menomale che mia nonna non è così!”. E sono in tanti a chiedere l’allontanamento di Gemma Galgani.

Gemma Galgani sulla quale è arrivata la decisione di Maria De Filippi, le prime indiscrezioni sul cast di Uomini e donne 2023/2024 rivelano che è confermata la presenza della dama. Così come quella di altri due volti noti. Sul finire della puntata conclusiva di questa edizione, ha confermato ufficialmente la presenza di Gianni e Tina nel cast della nuova edizione.

Il pubblico non l’ha presa benissimo. “La befana plastificata ha dimostrato che dovrebbe dare una ritoccata anche al cervello è vergognosa oltre che rancorosa. Gemma una grandissima maleducata voglio capire come le consentono di fare certe cose in trasmissione. Il suo tempo a Uomini e Donne è scaduto”. Non la pensa così Maria De Filippi.