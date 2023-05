Uomini e Donne si avvia verso la conclusione ma le acque sono tutt’altro che calme, a quanto pare Maria De Filippi starebbe per annunciare una decisione, assolutamente improvvisa, che riguarda il futuro del talent. Il presente parla di ascolti stellari e di un’latra stagione da incorniciare ormai al crepuscolo con le scelte dei due tronisti Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Per chi non avesse seguito le anticipazioni del programma la scelta del primo è caduta su Alessandra, quella di Nicole, a sorpresa, su Carlo lo sfavorito della vigilia.

Due decisioni che hanno fatto storcere il naso ai tanti fan di Maria De Filippi che si aspettavano ben altro finale. E ben altro finale si aspettavano, probabilmente, anche dai protagonisti del trono over che continuano a tenere banco. Dopo l’uscita di Ida Platano infatti, stelle ancora più luminoso sono diventate Armando e Riccardo, mentre Gemma Galgani è per mesi finita ai margini.





Uomini e Donne, Maria De Filippi decisione improvvisa su Gemma Galgani

Proprio Gemma Galgani sembra la destinataria della decisione improvvisa alla quale Maria De Filippi sta pensando per dare una sterzata a Uomini e Donne. Tradotto: Gemma potrebbe essere messa alla porta. Maria non conferma ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica ne è convinto. “Io penso che Gemma ormai sia scaduta e sia agli sgoccioli“, ha scritto

E ancora: “Dovevano trovare un teatrino fisso ed ecco arrivato per magia Elio perennemente contro Tina e viceversa”. Insomma, i giochi per la prossima stagione sarebbero fatti. Dalle parole di Rosica pare intuire come Maria De Filippi, davanti all’appiattimento del personaggio Gemma, non abbia altra possibilità se non quella di sostituirla con qualcuno più accattivante. Nonostante Gemma Galgani sia, in queste settimane, tra le più chiacchierate per le sue esternazioni su Elio che trovano sostegno anche da parte insospettabili come, del resto, si è accorto il pubblico.

Scrive un fan: “Gianni e Tina scandalosi di parte bulli, pur di andare contro Elio sostengono Gemma che l’hanno infamata fino all’altro ieri. Gemma squallida, ha capito come non farsi prendere di mira da Tina, sacrifica Elio per salvare il suo culo floscio. Tina dice ad Elio “ma chi sei?”, ma lei di fatto chi è? Credo che Gianni Tina Gemma Armando faranno un neurone forse in 4”. Che sia la fine di Gemma Galgani a Uomini e Donne?