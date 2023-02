A Uomini e Donne sale la tensione, Federico Nicotera è pronto ad annunciare la sua scelta. Lo fanno sapere le anticipazioni del programma, all’orizzonte si prospetta una vera e propria bomba: finalmente verrà sciolto il nodo su Carola e Alice. Intanto il pubblico si divide ma sua una cosa tutti sembrano essere d’accordo: il trono classico sta appassionando come non succedeva da tempo.

“Complimenti a Federico a quella che sceglierà e a tutti per la prima volta da quando seguo questo programma sono così delusa da questa mancanza totale di di empatia e rispetto confronti di una ragazza che mai è stata maleducata e saccente a differenza di altre”. “La sua compostezza ed educazione è stata interpretata come menefreghismo e sono andati a spulciare il suo profilo per trovarci della malafede .. eppure la vita ci dovrebbe aver insegnato che la rovina sono le acque chete!! Carola sei bellissima e giovane vai verso chi ti merita davvero non elemosinare per carità”.

Uomini e Donne, Federico Nicotera verso la scelta



Carola che nelle puntate scorse aveva lasciato lo studio. Dopo aver visto l’esterna tra Alice e Federico la corteggiatrice rompe gli indugi. Diversamente dalle altre volte la reazione di Carola era stata decisamente diversa rispetto. Non si era limitata ad esternare la sua amarezza, invece aveva ribadito il suo essere ormai delusa da come stanno andando le cose tra lei e Federico.



Carola aveva deciso di lasciare il programma e rinunciare a Federico e al percorso fatto fino a quel momento. Tutto finito? Sembra di no perché Federico è uscito per andarla a cercare. Una scelta spinta anche dai fan che non avevano gradito il suo comportamento. “Federico mi spiace ma oggi non ti sei comportato bene”.



“Non hai avuto un briciolo di sensibilità verso una ragazza per la quale dici di provare qualcosa, era palesemente addolorata e l’hai trattata con superficialità. La stai portando troppo alla lunga scegli e basta, altrimenti rischi di fare brutte figure come oggi”. Comunque niente è escluso: la puntata sarà registrata il 16 febbraio: tra Carola e Alice Federico dovrà finalmente scegliere.