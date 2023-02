Uomini e Donne, si avvicina la scelta di Federico ma non tutto va come previsto; se ne sono accorti anche da casa con il pubblico spaccato tra i sostenitori di Alice e quelli di Carola. Da entrambe le parti piovono commenti a dir poco caustici. “Chiedo…ma cosa vedete tra Federico e Carola se non attrazione fisica??Chiedo perché un esercito schierato contro Alice sempre e cmq Federico sceglierà in base a quello che vuole viversi fuori”.



E ancora: “Cioè mi sembra palese che con Carola ci sarebbe solamente una relazione più leggera…con Alice sarebbe costruire qualcosa…Se devo dare un senso a questo programma Federico spero scelga Alice”. Non la pensa così un’altra utente che difende a spada tratta Carola, spesso accusata dai detrattori per i suoi modi di fare.

Uomini e Donne, la corteggiatrice Carola abbandona lo studio



“Mamma Mia che emozione vederli insieme con Carola esce la parte spensierata di Federico troppo bello insieme a sto punto. Sono certa che tutto sto teatrino che c’è stato dopo questa esterna è una sceneggiata elaborata dalla redazione si è visto palese l’imbarazzo di Maria e companies nel vedere Federico completamente preso da Carola”.



Quindi continua nella sua difesa: “Quando stanno insieme lui non riesce a trattenere il forte sentimento che prova per lei per questo hanno elaborato tutto quel teatrino dell’esterna con Alice lasciando a casa Carola ma tanto è inutile i sentimenti ci sono e Federico non riesce a nasconderli”. Una grande novità riguarda anche Carola.



Dopo aver visto l’esterna tra Alice e Federico la corteggiatrice rompe gli indugi. Diversamente dalle altre volte la reazione di Carola sarà decisamente diversa rispetto. Riportano le anticipazione di Blasting News come non si limiterà ad esternare la sua amarezza, bensì vorrà ribadire il suo essere ormai delusa da come stanno andando le cose tra lei e Federico. Carola deciderà di lasciare il programma e rinunciare a Federico e al percorso fatto fino a questo momento insieme.