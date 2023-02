Uomini e Donne, Biagio De Maro abbandona il programma: durante la punta di oggi accuse violente da parte di Tina. A lanciare il dado è stata Maria De Filippi. A inizio puntata la conduttrice ha detto la sua: “Tu tutte le volte fai fare a loro dei film. Sono persone con cui tu non hai intenzione di costruire una storia. Avevi intenzione di costruire una storia con Carla? Ma intanto hai cercato a Clea. Quando si sta creando una coppia, ci si confronta e si superano le discussioni”.



“Con Carla quindi non avevi intenzione di creare una storia, quando vai a cercare Clea con insistenza. Poi mi risulta che oggi hai chiesto di poter conoscere una corteggiatrice di Claudio. È la stessa cosa che hai fatto con Silvia. Sembra che tu vada a cercare volutamente donne che hanno avuto storie finite male”. A questo punto è stata la volta di Tina.

Uomini e Donne, Biagio De Maro abbandona il programma



L’opinionista fa un chiaro riferimento, a un certo punto, alla defunta moglie del cavaliere, dicendosi convinta del fatto che l’abbia tradita. “Tu che stai dicendo? Stai entrando nella mia famiglia, dicendo che ho tradito mia moglie? Sono stato un buon marito, un buon padre. Su questo non ti permetto, assolutamente no”.



Parole che hanno mandato su tutte le furie il pubblico “Tina stavolta l’ha fatta fuori dal vaso. Bisogna giudicare Biagio per come si comporta in studio, toccare la vita privata e soprattutto la moglie morta è estremamente di cattivo gusto”. “Che Biagio sia stato allontanato dal programma. Un conquistatore compulsivo che conosce solo per appagare il suo bulimico narcisismo. Peccato sia stato allontanato dopo aver fatto male a una persona che dimostra di essersi davvero innamorata. Ora lei si colpevolizza”.



Biagio, da parte sua, saluta De Filippi dicendosi stanco di essere massacrato. Il cavaliere campano lascia lo studio e Maria spera che Carla non lo segua dietro le quinte:“Spero che tu non lo segua. Stai attenta, perché è proprio un’illusione. Poi tu vai tranquilla, però mi sa che non ci trovi niente. Spero di sbagliarmi. Certo Carla, vai tranquilla”.