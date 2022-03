Matteo Ranieri ha scelto Valeria ma le polemiche a Uomini e Donne sono solo all’inizio. Come dopo ogni scelta infatti c’è chi ha qualcosa da dire in questo caso Federica, la non scelta di Matteo. “Io ero consapevole, anzi convintissima della scelta, infatti stamattina lo dicevo a tutti. Ero convinta perché forse per maturità sei molto più vicino a lei che a me. Ma io sono ostinata e quando mi piace una persona ci metto anima e cuore a costo di prendere batoste, come l’ho preso”. Ha detto Federica dopo la puntata.



E poi ha continuato: “Però sono io, me ne vado fuori che sono stata me stessa, fiera, posso camminare ancora una volta a testa alta, io. La scelta è la prova del nove, dove tu capisci quella persona com’è, e io qui capisco come sei realmente”. E Matteo Ranieri, secondo la corteggiatrice, di strada ne ha ancora tanta davanti da fare. Il percorso a Uomini e Donne avrebbe messo in luce tante sue lacune.







“Io gli ho creduto, gli ho creduto quando mi diceva Fede sono in difficoltà, Fede sono confuso, allora io; “Cavolo poverino no?”. Quando vedi che quella persona sapeva che dall’altra parte aveva una persona che ci teneva allora è stata tutta un’illusione mia”. Così la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha aggiunto: “Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo”.



“All’inizio io ero bloccatissima, e quindi dicevo che forse non ero pronta. Poi però vedevo lui, carino, gentile, che ci provava in tutti i modi per farti rimanere, e quello è stato il mio trampolino di lancio, poi è bello come il sole, e lì mi son presa la cotta”. “Quando tu conosci una persona in cinque mesi nasce comunque anche il bene, nasce anche l’affetto oltre il sentimento. A Matteo, oltre Uomini e Donne, gli auguro veramente ogni bene, però veramente deve crescere”, ha concluso.



Ma una frecciata Federica la manda anche alla famiglia del tronista di Uomini e Donne. “Mi state inondando di messaggi, like e preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso – ha tuonato la giovane -. Io penso sia umano avere preferenze, ma di cattivo gusto esporle, soprattutto durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male e alla fine resta a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti, io sono sempre più fiera di me”.

