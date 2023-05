La scorsa edizione di Uomini e Donne è finita da poco, ma per Maria De Filippi è già tempo di pensare al futuro. Lei è attualmente impegnata con la produzione di Temptation Island, ma ovviamente si sta già concentrando sul dating show nonché su Amici e poi C’è posta per te. Ed ecco arrivare nelle ultime ore una novità importante, relativa alla trasmissione dei Troni Over e Classico. E i telespettatori sarebbero molto felici, se ci fosse l’ufficialità di questa notizia.

Poche ore fa inoltre si è diffusa un’altra notizia su Uomini e Donne, ma stavolta non c’entrano nulla le dinamiche dei protagonisti di Maria De Filippi. Parliamo invece di Tina Cipollari, che è praticamente sparita nel nulla da quando il programma è finito. Non si fa più sentire sui social network e nessuno riesce a comprendere perché abbia preso questo tipo di decisione a sorpresa.

Uomini e Donne, la probabile decisione di Maria De Filippi

C’è sempre voglia di cambiamenti nel mondo della televisione per continuare a competere con la concorrenza e ottenere risultati sempre più lusinghieri. Anche Uomini e Donne ha l’obiettivo di mantenere stabili e, se possibile, migliorare i dati riguardanti gli ascolti tv. Per questo motivo Maria De Filippi starebbe pensando ad una variazione significativa, come confermato dal sito Blastingnews, che potrebbe mettere in pratica a partire dal prossimo mese di settembre.

Sappiamo innanzitutto che da metà settembre dovrebbero essere trasmesse le prime puntate di UeD su Canale 5, ma già verso la fine di agosto sarebbero programmate le registrazioni. Per accattivare ancora più telespettatori, Maria avrebbe in tasca un’altra carta da giocare. Ovvero mandare in onda il dating show anche di sera. Questa puntata speciale avrebbe luogo una volta a settimana. Ovviamente si attendono ulteriori riscontri.

Intanto, alcuni giorni fa la pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne ha augurato buone vacanze estive al suo pubblico, ma allo stesso tempo ha anche già annunciato l’avvio dei casting per la prossima edizione del programma.