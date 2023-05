Uomini e Donne è finito ormai da un po’, con Tina Cipollari e Gianni Sperti che sono stati ancora una volta grandi protagonisti come opinionisti di Maria De Filippi, insieme a Tinì. Ci sono stati tanti momenti emozionanti nell’ultima stagione, che però ha anche fatto nascere due coppie durate veramente pochissimo. Ovvero Luca Daffrè con Alessandra Somensi e Nicole Santinelli con Carlo Alberto Mancini, con questi ultimi che si sono detti addio pochi giorni fa.

Ma ora il pubblico di Uomini e Donne è abbastanza in ansia per Tina Cipollari. Subito dopo aver terminato l’esperienza televisiva su Canale 5 è praticamente scomparsa. Non si hanno notizie su ciò che sta facendo ora e questo silenzio duraturo sta mettendo in allarme migliaia di suoi fan. A far notare questa situazione è stato il sito Blastingnews. Più i giorni passano, più tutti restano perplessi.

Leggi anche: “Lui è morto…”. Tina Cipollari choc, strappa il cuore del pubblico: “Era tutto, grande dolore”





Uomini e Donne, cosa succede a Tina Cipollari

Si pensava che dopo la fine di Uomini e Donne, Tina Cipollari uscisse allo scoperto e desse qualche informazione maggiore sul suo futuro anche personale. Si vocifera ormai da anni di un suo possibile matrimonio col compagno, cosa mai confermata ufficialmente. Ma a prescindere da questo aspetto prettamente intimo, c’è mistero intorno all’opinionista del dating show perché sui social tace da troppo tempo.

Se nello studio di UeD lei non perde mai un’occasione di far sentire la sua voce, sul web le cose vanno decisamente in modo diverso. Tina è letteralmente sparita dalla circolazione da un mese, infatti il suo ultimo post Instagram risale a domenica 30 aprile, quando aveva augurato una buona giornata ai suoi follower. Da lì il silenzio tombale. Sappiamo comunque che è stata riconfermata da Maria nella trasmissione anche a partire da settembre, ma ora i fan si stanno chiedendo perché lei non si faccia più sentire.

Commovente era stato invece il suo addio a Maurizio Costanzo lo scorso febbraio: “Oggi se ne va il maestro.

Il cuore in frantumi per tutto quello che eri, per tutto quello che sei stato per ognuno di noi, per tutto quello che hai dato, e quello che darai sempre anche se non sei più qui. Stima profonda ed eterna per te, maestro Maurizio”.