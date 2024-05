Polemica su Daniele Paudice quando manca pochissimo alla sua scelta, il tronista di Uomini e Donne trema. Sul suo conto arrivano nuove segnalazioni. “Altro che santerellino, hai capito Danielino che ci combina. Se questa cosa è vera, allora credo proprio che Maria dovrà prendere provvedimenti e allontanarlo: di questi personaggi ne abbiamo fin sopra i capelli. Siamo stanchi, è ora di fare una bella pulizia”. Non tutti condannano il tronista.

Sul conto di Daniele il pubblico si divide: “Daniele l’ho conosciuto a NY quando era il modello per la campagna pubblicitaria di Tiffany, ragazzo gentilissimo e perbene, un ragazzo con fortissima personalità e con grande attaccamento alla sua famiglia”.





Uomini e Donne, segnalazione su Daniele Paudice

“Forse per questo ci tiene ad avere un atteggiamento di rispetto nei confronti di Gaia, preferisco le persone semplici ma sincere come lui alle persone false che sanno usare forse meglio di lui la lingua italiana!”. Si legge su Instagram. A far sollevare un polverone una segnalazione che il sito comingsoon.it così racconta: “Tuttavia, alcuni utenti, sui social, hanno notato un like sospetto di Daniele a una foto di Gaia risalente a ottobre 2023”.

E ancora: “E questo dettaglio, riportato a Lorenzo Pugnaloni e da lui condiviso nelle stories, ha scatenato il dubbio nei fan. Che Daniele e Gaia si conoscessero già da prima del programma? In molti, in realtà, già da prima di questo like sospetto avevano notato che il tronista e la corteggiatrice erano entrati subito in confidenza”.

Insomma, Daniele avrebbe mentito alla produzione: in realtà già conosceva Gaia. Tornando alla scelta, ormai è questione di poco. Daniele dovrà per forza scegliere entro il 6 maggio, quando ci sarà l’ultima registrazione dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Poi la trasmissione finirà in vista dell’arrivo dell’estate. Pugnaloni ha infatti scritto su Instagram: “Lunedì prossimo ultima registrazione di questa edizione, perciò lunedì si registrerà anche la scelta di Daniele”.