“Maria, lascio il programma”. UeD, l’annuncio della dama. Nello studio cala il gelo totale

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti lascia il programma. Una decisione drastica da parte della dama che era stata anticipata qualche giorno fa e oggi, venerdì 10 febbraio, abbiamo avuto la conferma nella puntata pomeridiana del dating show di Canale 5. Ma non si tratta dell’unica sorpresa che si registra nel programma condotto da Maria De Filippi la quale avrà il suo da fare in questi giorni.

Anche Biagio Di Maro, infatti, pare aver chiuso con Uomini e Donne. Lui stesso è intervenuto sui social per spiegare: “Buongiorno. Detto da Uomini e donne e dalla stessa Maria che Biagio fuori dal programma è una persona completamente diversa e viene definito meraviglioso, continuerà ad essere tale. Ho abbandonato, sono andato via io. Non mi hanno cacciato”. Una versione che non convince. Ma cosa succede invece con Gloria?

Gloria e Riccardo, è rottura: la decisione della dama

Da tempo Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri si stanno frequentando, ma adesso pare sia arrivata una rottura insanabile. La dama è convinta e vorrebbe continuare la relazione anche fuori dal programma. Ma l’ex di Ida Platano è stato netto: “Quando percepisco una scarsa considerazione tendo ad allontanarmi. Attaccarsi a un’intervista l’ho trovato infantile. Hai dato maggiore importanza a queste cavolate”.

Gloria Nicoletti ha replicato: “Volevamo uscire da qua, se ti stai attaccando a questo i sentimenti tanto forti non ce l’hai”. Dopodiché la dama ha annunciato: “Lascio il programma“. E Riccardo Guarnieri ha cercato di farle cambiare idea: “Non è giusto che te ne vai. Gloria, vedi, ti sto vedendo un attimino pure arrabbiata…”. “È giusto, perché rispetto i miei sentimenti” è stata la risposta secca di Gloria.

La dama è apparsa parecchio scocciata: “Ho accantonato tante cose per te e lo sai”. La discussione è proseguita: “Non me ne fare una colpa, Gloria” ha risposto il cavaliere tarantino. Gloria ha aggiunto: “In un moomento di rabbia, ti ho chiesto scusa. Ho superato tante cose per te, non te la senti di risolvere fuori?”. Ma Riccardo Guarnieri è irremovibile: “Quando mi sento che c’è una scarsa considerazione della mia persona, io mi allontano. Mi sono sentito preso in giro, come uno stupido”. Tra i due non c’è sintonia. Maria De Filippi commenta: “Se a te dovesse interessare sai dov’è”.

