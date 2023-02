Momento da dimenticare per l’ex protagonista di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, che è stata insultata pesantemente per il suo aspetto fisico. Ma non è rimasta in silenzio e sempre attraverso i social network ha risposto per le rime a chi l’ha attaccata. Non è la prima volta che un personaggio pubblico subisca un trattamento del genere, ma stavolta essendo andato oltre il limite, la giovane ha voluto replicare al suo hater. E ovviamente i suoi fan l’hanno applaudita per la reazione avuta.

L’ex Uomini e Donne Chiara Rabbi è stata quindi criticata per il suo aspetto fisico. Lei è l’ex tra l’altro dell’attuale concorrente del GF Vip 7 Davide Donadei, si trova a Sanremo per seguire da vicino la 73esima edizione del Festival, condotta da Amadeus. E lei ha deciso di pubblicare diverse foto che l’hanno ritratta in Liguria, ma c’è chi ha puntato subito il dito contro la sua estetica. Lei è una ragazza davvero bellissima, eppure c’è chi abbia voluto trovare ad ogni costo un difetto per umiliarla online. Andiamo a vedere cosa è accaduto su Instagram.

Leggi anche: “Ma non ti vergogni?”. Alex Belli, l’ultima foto pubblica scatena la bufera: “Ridicolo”





L’ex Uomini e Donne Chiara Rabbi insultata per l’aspetto fisico

Incredibile, ma vero, l’ex Uomini e Donne è stata messa nel mirino degli odiatori della rete. Chiara Rabbi è stata costretta a leggere un brutto messaggio sul suo aspetto fisico, che aveva l’unico obiettivo di offenderla. E lei ha risposto così: “Premetto che mi piaccio tantissimo anche quando il mio corpo cambia. Sì, perché il corpo, a seconda dei vari momenti della vita, prende forme diverse. Io ringrazio tutti i giorni di stare bene e di riuscire a camminare con ‘i miei prosciutti’, di ridere e scherzare senza nessun problema fisico”.

Poi l’ex di Donadei ha voluto aggiungere: “Veramente orribile e spregevole il pressing psicologico che continuamente ho per colpa di quattro imbecilli. Fortunatamente io non cedo e pubblico senza problemi la mia cellulite, ma non tutte le ragazze riescono ad essere forti, vedersi belle per come sono. Colpa anche tua, caro. P.S.: io sarò imPERFETTA, ma tu sei un poveraccio“. L’hater aveva infatti precedentemente commentato una sua istantanea, criticando le sue gambe e cosce: “Vai co ‘sti prosciutti“.

Chiara è ormai una nota influencer, dopo essere stata protagonista come corteggiatrice nel dating show di Maria De Filippi. Inoltre, è la testimonial dello shop di abbigliamento Ad Maiora. E non ha alcuna paura a mostrarsi così com’è e, come dimostrato qualche ora fa, è in grado di reagire a dovere alle offese.