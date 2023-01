“Ma non ti vergogni?”. Alex Belli, l’ultima foto pubblica scatena la bufera: “Ridicolo”

Alex Belli, sexy in cucina. L’ex gieffino non ha mai nascosto di piacersi e la foto condivisa con i fan è la prova tangibile di una forte autostima. Nelle ultime ore Alex ha deciso di mostrarsi a tutti senza veli, ma tra i commenti di apprezzamento non potevano mancare anche gli attacchi da parte degli hater. D’altronde è un rischio ‘calcolato’.

Alex Belli nudo in cucina. Una foto a sorpresa sul proprio profilo Instagram ha ottenuto decisamente numerosi commenti. Peccato però che non tutti sono come Alex li avrebbe attesi. Infatti tra cuori innamorati e apprezzamenti sul suo fisico, non sono di certo mancate osservazioni che mirano a sottolineare una forma di egocentrismo. Ma procediamo con ordine e vediamo nello specifico quale immagine di sé Alex ha deciso di rendere nota sui social.

Alex Belli nudo in cucina: la foto sexy divide in due il popolo del web

Alex Belli in cucina nudo ma le parti intime coperte con maestria dallo spigolo del tavolo. L’ex gieffino è stato ritratto mentre è intento a spremere un limone sull’insalata, e il motivo dello scatto è presto spiegato. Il periodo di feste natalizie è volto al termine e nessuno può negare di aver fatto qualche sgarro in più a tavola. Il post di Alex funge da incoraggiamento a dare il ‘via’ a un alimentazione tesa a svolgere una missione precisa: purificare l’organismo e tornare a un approccio più sano con la tavola. (“Ci abbiamo provato”. Alex Belli e Delia Duran, doloroso annuncio a sorpresa della coppia).

Dopo le feste natalizie, dunque, che abbia inizio anche una quotidianità più attenta al benessere fisico, il contenuto del post di Alex Belli sembra però essere passato in secondo piano. Infatti come ai tempi della sua partecipazione al GF Vip, ancora oggi Belli non sembra essere benvoluto da molti. E i commenti sotto il post lo sottolineano: da “egocentrico”, osserva qualcuno a chi invece ribadisce l’intenzione del gieffino di voler “solo apparire”. E ancora: “Queste foto non attirano le donne, sappilo” e “Non attira un corpo ma un cervello”.

E a proposito della vita intima dell’ex gieffino, di recente Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati andare a una confessione privata. Sembra che per la coppia questi mesi siano stati intensi e ricchi di soddisfazioni, segnati dalla ricerca di un figlio. In un’intervista al settimanale Nuovo Delia Duran avrebber reso noto questo desiderio: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.