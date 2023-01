Alex Belli e Delia Duran, ancora loro: per la coppia in arrivo una grande novità; sarebbe tutto deciso e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Di recente Alex aveva fatto parlare di sé per un attacco al GF Vip 7, spiegando il motivo del presunto no ad Alfonso Signorini che lo avrebbe rivoluto in studio. “Ma perché dopo un’edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, aldilà del GAME!!”.



Per Alex e Delia sono stati mesi molto intensi e ricchi di soddisfazioni, segnati dalla ricerca di un figlio. In un’intervista al settimanale Nuovo l’ex gieffina si è lasciata andare ad una dolorosa confessione. “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

Alex Belli e Delia Duran verso l’Isola dei Famosi?



Per ora però la cicogna non ne vuole sapere di atterrare. E loro continuano ad aspettare. Loro, di contro, sono attesi da Ilary Blasi che pare li abbia precettati per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. . I due sono delle vere e proprie macchine da reality e, se il rumor fosse vero sarebbe stato proprio un “bell’acchiappo” per Ilary. In questi mesi altri nomi sono usciti per i probabili concorrenti: si è parlato di Veronica Cozzani, madre dei Rodriguez, e anche di Dayane Mello.



Poi ci sarebbe anche Luca Di Carlo, il famoso avvocato di Cicciolina. E ancora Alessia Macari, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine. Oltre al totonomi per i concorrenti, si è scatenato anche quello per il sostituto di Alvin che, a quanto pare, non sarà più inviato in Honduras. La conduttrice infatti vorrebbe il bellissimo attore turco Can Yaman al suo fianco.



Un’ ipotesi che farebbe tramontare il nome circolato nelle settimane scorse legata al compagno di Clizia Incorvaia e volto di Forum Paolo Ciavarro. Nel dettaglio si leggeva come: “Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi… Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato”.