Dentro la casa del GF vip avevano fatto discutere: nessuno come Alex Belli e Delia Duran avevano saputo agitare le acque. Un rapporto aperto il loro, così lo aveva definita Alex nel corso di una vecchia intervista e che aveva sollevato un polverone con le parole dell’ex moglie di lui Katarina Raniakova che non aveva usato mezzi termini dopo l’eliminazione del reality. “Lui non si comporta nemmeno come un marito. Non ha mai sofferto probabilmente visto che ama se stesso”.



“Io Delia l’ho vista molto sofferente e spero che ci ragioni su per concludere il prima possibile. Secondo me non sarebbe uscito anche se ho visto che ha nascosto una lettera in giro nella Casa ma l’ha fatto pure con me”. Tra loro due, quasi un anno dopo da quel momento, le cose sembrano andare alla grande. Alex e Delia si fanno fotografare sempre insieme.

Delia Duran: “Io e Alex ancora non riusciamo ad avere un bambino”



Sulla neve, in hotel, ovunque, eppure c’è un dolore segreto nella coppia. Un bebè che, purtroppo, ancora non arriva. Tempo fa Delia Duran aveva annunciato l’intenzione di allargare la famiglia ma ad oggi il progetto non è riuscito ancora a concretizzarsi. Un destino che accomuna tante coppie. In un’intervista al settimanale Nuovo l’ex gieffina si è lasciata andare ad una dolorosa confessione.



“Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”. Per ora però la cicogna non ne vuole sapere di atterrare. E loro continuano ad aspettare.



Nelle scorse ore intanto Alex Belli ha attaccato il GF Vip. Dopo Anna Pettinelli, che ha duramente criticato sui social il comportamento di Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata infatti la volta Alex Belli ha lanciato una velenosa frecciata al cast della settima edizione del reality .”Ma perché dopo un’edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, aldilà del GAME!!”.