Uomini e Donne, terremoto in studio: lasciano due protagonisti del programma; la notizia arriva dalle anticipazioni. Un addio sul quale c’è, per uno dei due, lo zampino di Maria De Filippi (almeno così sembra). Nelle prossime settimane, comunque, se ne saprà certamente di più. Chi ha assistito alle prime riprese settimanali del dating-show, ha raccontato che Maria avrebbe “cacciato” Biagio Di Maro dopo averlo visto lasciare lo studio in malo modo.



Una versione che Biagio smentisce. Sui social ha infatti spiegato: “Buongiorno. Detto da Uomini e donne e dalla stessa Maria che Biagio fuori dal programma è una persona completamente diversa e viene definito meraviglioso, continuerà ad essere tale. Ho abbandonato, sono andato via io. Non mi hanno cacciato”. Una versione che sembra fare acqua.

Leggi anche: “È sbocciato l’amore”. UeD, Riccardo Guarnieri tra le braccia della nuova dama dopo l’addio a Gloria





Uomini e Donne, lasciano Gloria Nicoletti e Biagio Di Maro



Diversamente da quella di Gloria stanca di Riccardo Guarnieri. Una decisione che ha raccolto l’approvazione del pubblico, apparentemente unito nel giudicare in maniera negativa l’atteggiamento del cavaliere tarantino. “Come si fa a continuare a far parlare un uomo del genere? Ha una voce che ormai non è più sopportabile, con queste espressioni da cogl….cioè basta!”.



“Giocare con le donne solo per rimanere col c*l0 li dentro! Basta! 45 anni e stai inguaiato combà”. E ancora: “Non riesce neanche a personalizzare il suo copione: le donne cambiano e lui ripete sempre le stesse frasi!! Poverino e’ sempre non capito!! L’unica che lo comprende è la padrona di casa! Grazie audience!!”. E Riccardo? Da parte sua nessuno commento.



Sembra esserci già consolato. Riccardo è stato avvistato in un locale romano sabato scorso. “Questa sera c’è Riccardo in un locale a Roma con una ragazza”, ha fatto sapere la persona che ha incontrato Guarnieri. Non è chiaro chi si ma pare proprio che si tratta di una new entry nel parterre. Si legge su Blasting news come: “si tratta di una new entry del programma di Canale 5: la donna paparazzata con il tarantino dopo le ultime riprese”.