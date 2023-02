Uomini e Donne, doppia bomba su Riccardo Guarnieri e stavolta sono davvero pochi a salvarlo. Nei giorni scorsi, raccontano le anticipazioni, il cavaliere tarantino ha chiuso la sua frequentazione con Gloria Nicoletti. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Blastingnews che racconta di come un altro concorrente, Biagio De Maro, abbia salutato il programma su invito di Maria De Filippi pare stanca delle sue numerose giravolte.



Pare condiviso da tanti fan del programma che ora puntano il dito contro Riccardo tanto che qualcuno chiede a gran voce che Maria prenda provvedimenti. Per prima cosa il cavaliere è stato criticato per il suo atteggiamento tenuto nei confronti di Ida e Alessandro, tornati in studio. Alessandro che era stato provocato da Riccardo: “per lda lui è un secondo figlio”.

Uomini e Donne, nuovo amore per Riccardo Guarnieri?



Parole che erano state mal digerite da Alessandro che ha attaccato dicendo a Riccardo di stare alla larga e sottolineando che all’età di 45 anni ancora vive con la madre. Parole, quest’ultime, che hanno fatto sussultare Riccardo tanto che si è sfiorata la rissa. Ma non basta perché ci sono altre rivelazioni su Riccardo come documentano gli scatti che Deianira Marzano ha postato su Instagram il 5 febbraio.



Riccardo è stato avvistato in un locale romano sabato scorsi. “Questa sera c’è Riccardo in un locale a Roma con una ragazza”, ha fatto sapere la persona che ha incontrato Guarnieri. Non è chiaro chi si ma pare proprio che si tratta di una new entry nel parterre. Si legge su Blasting news come: “si tratta di una new entry del programma di Canale 5: la donna paparazzata con il tarantino dopo le ultime riprese”.



“Infatti, di recente è comparsa alle spalle di Gloria in una puntata trasmessa in tv (il suo nome, però, non si vede perché Nicoletti lo copre con i capelli). Riccardo Guarnieri non ha perso tempo mentre continuano a fioccare accuse e insulti di cui lui, come al solito, non sembra tenere affatto conto.