Arrivano importanti novità su Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che da 3 mesi hanno iniziato una storia d’amore dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne. Su di loro sono emerse notizie anche negative, ma ora ci hanno pensato direttamente loro a rivelare tutta la verità. E hanno anche toccato degli argomenti sicuramente più intimi e delicati, a cui soprattutto lei ha dato risposte inequivocabili. Ma i giorni scorsi sono stati tutt’altro che sereni per la coppia nata grazie al programma di Maria De Filippi.

Parlando infatti di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, una fonte anonima ha svelato a Deianira Marzano: “Ho amicizie in comune con Alessandro. E lui e Ida, che millantano questo grande amore, in realtà hanno detto ad amici vicini che comunque stanno al gioco. Lei sa come funziona, tanto non le costa nulla, sono amici e si fanno un viaggio. Si divertono e la manfrina va avanti, infatti se noti non si baciano mai. Anonima, non sia mai”. E l’influencer ha aggiunto: “La Platano mo fa le storie che si bacia… Se stai bene con la persona con cui stai non hai bisogno di un confronto con il tuo ex”.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, importanti rivelazioni

A Uomini e Donne Magazine Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno rilasciato un’intervista molto interessante. Lui si è soffermato sugli hater: “Gli invidiosi non mancano mai, non rispondo a chi fa polemica contro di noi”. In questi giorni sono uscite, oltre a voci negative sulla presunta relazione finta tra di loro, altre informazioni legate ad aspetti certamente più belli. Si è vociferato con una certa insistenza di un possibile matrimonio e anche dell’allargamento della loro famiglia.

E lei ha prontamente risposto a Uomini e Donne Magazine: “Un figlio? Non ne abbiamo ancora parlato in modo dettagliato, certo ho sempre detto che mi piacerebbe un secondo figlio ma al momento è prematuro. Fiori d’arancio? No, non ne abbiamo parlato“. Mentre Vicinanza ha detto ancora: “Continuo a volere dei figli, però in questo momento non ci stiamo provando”. Quindi, tutto rimandato al futuro. Per ora non sono intenzionati a concepire nell’immediato un bebè né a convolare a nozze.

Maria ha invece notato un aspetto un po’ preoccupante su Ida: “Sei dimagrita”, fa presente la conduttrice. Ida infatti ha perso molto peso in queste due settimane. La dama, spiazzata, non risponde ma è innegabile che in molti in studio abbiamo fatto un pensiero spiacevole.