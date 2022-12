Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano in studio e Maria De Filippi si accorge di tutto. Una puntata a dir poco scoppiettante quella di oggi segnata dall’uscita di Riccardo Guarnieri dallo studio al momento dell’ingresso della ex. C’è servito l’intervento di Maria per provare a riportare la clama: “A volte si superano le cose non mettendoci tanta sottolineatura – ha detto al cavaliere -. Il fatto che tu non abbia rapporti con lei e con lui acuisce rabbia e disagio. Quando si rendono normali le cose… Può capitare che due persone si lascino e si rinnamorano, se voi provate a conservare un buon rapporto”.



“Non ci può essere niente di negativo. Questo perché è stata una storia importante, quindi la frattura è sempre peggio”. Parole che però non sono servite a riportare la calma. Dimostrazione è stata la proposta di Gianni Sperti a Ida di abbracciare Riccardo: richiesta bocciata. La parrucchiera ribadisce di non aver mai voluto avere un’amicizia con Guarnieri. Nonostante questo, precisa che gli vuole bene.

Uomini e Donne, Ida Platano dimagrita in studio



Tornando a Ida e Alessandro, hanno raccontato gli aspetti della loro storia. E sono tanti quelli che stavolta si schierano con loro. Scrive un’utente: “Dite quello che volete ma oggi Ida ha gli occhi felici, sicuramente sta andando con i piedi di piombo con Alessandro, leggo che scrivete cattiverie, che sono falsi, finti”.



“Come avete sempre fatto anche con coppie che sono uscite e si sono sposate e hanno avuto figli ma cmq da questo programma, volete o no, escono coppie, si sposano e fanno figli quindi sinceramente..io credo ai sentimenti di Ida perché non farlo??”. Ma c’è anche chi non le crede: “Credibili zero..torneranno nel programma dopo le feste…fanno schifo”.

Intanto Maria De Filippi ha notato un dettaglio non di poco conto. “Sei dimagrita”, fa presente la conduttrice. Ida infatti ha perso molto peso in queste due settimane. La dama, spiazzata, non risponde ma è innegabile che in molti in studio abbiamo fatto un pensiero spiacevole. Si dice infatti che una relazione felice faccia ingrassare all’inizio, non sembra essere stato così per Ida: un caso?