Cicogna in arrivo a Uomini e Donne: Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni saranno presto genitori, l’annuncio è arrivato nelle ore scorse. Scrive lei sui social: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”. Sono tantissimi coloro che si stanno congratulando con la coppia. Tra questi molti volti del dating show di Maria De Filippi, come Beatrice Valli, Angela Caloisi.



E ancora: Nilufar Addati, Jack Vanore, Sonia Lorenzini, Martina Luchena, Nicole Mazzocato e Giovanna Abate. Per annunciare la gravidanza la coppia ha scelto un modo speciale: una riunione con tutti gli amici più cari con tanto di festa. La loro storia aveva appassionato e, dal primo momento, era sembrata di quella destinata a durare. Tra loro era scattato un autentico colpo di fulmine. Natalia Paragoni aveva sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare lo spagnolo Ivan Gonzalez. Ben presto, anche Andrea manifestò un interesse per Natalia e scattarono le prime esterne, che dimostrarono un feeling innegabile.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori: un amore destinato a durare



Così, quando Ivan Gonzalez portò Natalia Paragoni nella villa per includerla nella scelta finale, lei disse di essere presa da Andrea Zelletta. Quest’ultimo la scelse e da allora non si sono più lasciati. Per Andrea questa notizia meravigliosa arriva dopo quella dolorosissima della morte della nipote, la figlia della sorella Alessia. Una morte arrivata subito dopo la nascita.



Raccontava Alessia sulla sua pagina social di come c’erano state delle complicazioni durante la gravidanza ed il parto è stato indotto. I problemi durante questa prima gravidanza erano iniziati il 18 agosto 2022, quando “la toxoplasmosi aveva preso il sopravvento su di noi”. “Ma noi a mamma eravamo più forti. Insieme al tuo papà siamo riusciti a cacciare via questo mostro e lì ho iniziato a capire quanta gioia mi davi”, spiegava Alessia.



“Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo ‘se batte così forte riuscirò mai a starle dietro? Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia, la mia bambina. Sei sempre stata una tempesta, la mia tempesta”.