“Chiude in anticipo”. Uomini e Donne, annuncio a sorpresa sul programma di Maria De Filippi: tutto già deciso

Uomini e Donne, il dating di Maria De Filippi potrebbe chiudere in anticipo. L’ultima settimana di programmazione sarebbe dovuta essere dal 27 al 31 maggio, ma qualcosa potrebbe cambiare. Intanto arrivano segnalazioni su Beatriz, la non scelta di Brando e data come prossima tronista. Secondo alcune fonti in a sarebbe fidanzata con un ragazzo di Siena, di cui è stato rivelato anche il nome poi censurato dall’esperto di gossip. È una segnalazione e come tale va pres.

Ma in effetti, in questi giorni, Beatriz ha pubblicato dei contenuti in cui ha mostrato di essere a Siena e in cui ha anche dichiarato di aver lasciato lì il suo cuore. Le soprese non finiscono qui. Nuove anticipazioni bomba che riguardano tutti i cavalieri. A quanto si apprende Gemma è uscita con Pietro e avrebbe avuto una reazione stizzita quando il cavaliere ha fatto i complimenti ad un’altra donna per i suoi capelli ricci.





Uomini e Donne, il 6 maggio via alle ultime registrazioni

Niente, comunque, in confronto al caso scoppiato intorno a Ernesto Russo, più volte travolto dalle polemiche, soprattutto durante la frequentazione con Barbara De Santi. Dopo le ennesime segnalazioni arrivate sul suo conto, nell’ultima registrazione ha deciso di lasciare Uomini e Donne.Pare ammettendo di essere legato con un donna fuori dallo studio.

Tornando al momento della chiusura del progrmma Spiega Blasting news come: “Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che il cast si riunirà lunedì 6 per partecipare alla puntata che chiuderà la stagione. Dopo il weekend, dunque, il tronista Daniele Paudice farà la sua scelta e il parterre over aggiornerà il pubblico sulle frequentazioni che dovrebbero andare avanti anche durante la lunga pausa estiva che il dating-show sta per iniziare”.

L’ultima puntata potrebbe andare in onda prima del 31 maggio. Molti nodi sono da sciogliore. Nè sa qualcosa Ida Platano, oggi presa di mira da Tina Cipollari per il suo rapporto con Mario. “Non ti fare imbambolare da questo cantastorie. Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a Uomini e donne? Hai cancellato la chat e hai mandato un messaggio avvisandola che eri qua. Tu chiami questa persona ogni ora e non c’è una chat?”, ha tuonato l’opinionista.