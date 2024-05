L’alba del ventiquattresimo giorno all’Isola dei Famosi si è visto molto spirito d’iniziativa: Samuel ed Edoardo si cimentano subito in una nuova sessione di pesca. Il ballerino riesce a trovare un barracuda a riva e, senza pensarci due volte, si getta in mare per catturarlo. Ogni suo tentativo, però, è vano. Nel frattempo, Greta si occupa della divisione e della distribuzione del cocco, mentre Stoppa e Aras decidono di fare una passeggiata.

Lungo il tragitto trovano due grandi tronchi e decidono di utilizzarli come comode panchine utili per godersi un rilassante tramonto in riva al mare. Samuel e Matilde partiranno per un’escursione in cerca di frutti di mare, mentre Alvina rallegrerà la Playa con delle lezioni di ballo.

L’atmosfera diventa gioiosa quando Artur riesce a catturare un pesce: mentre il gruppo celebra la vittoria, Rosanna annuncia con entusiasmo che per pranzo preparerà un delizioso risotto con il pescato del giorno. Poi l’arrivo di un comunicato inviato dallo Spirito dell’Isola che questa volta si rivolge a Valentina e Rosanna. Le due donne dovranno percorrere il lungo e faticoso sentiero che porta alla cima della montagna. Giunte a destinazione, troveranno un totem e una sorpresa: una pizza.

Le due rientrano con il bottino ma solo sei fortunati potranno mangiare una fetta di pizza. Le due scelgono Stoppa, Aras, Artur, Alvina, Matilde e Samuel. Presa dalla gioia, Alvina prende la fetta e strilla: “Oddio la pizza”. Ma la naufraga viene subito redarguita da Rosanna: “Non urlare però così, davanti alla gente che non mangia”, dice giustamente la concorrente. Un bel gesto che ha sicuramente fatto piacere ai naufraghi che non hanno potuto gustare la pizza. Il pubblico ha apprezzato il gesto, ma non la decisione di dare da mangiare a Samuel, che nella prova aveva mangiato gli spaghetti.

“A Samuel dopo aver mangiato più di tutti…mai lo avrei scelto”, “Ma cosa date la pizza a Samuel ha mangiato, io non ho parole”, “Perlomeno Rosanna ha fatto mangiare chi non aveva mangiato…”, “siete proprio dei malefici comunque, che cosa mi rappresenta dare la pizza solo a sei persone?? Che pena di programma che siete!”, “Samuel che a preso per il culo a tutti con la pasta..a mangiato solo lui come morto di fame…”, si legge tra i commenti.