“Ci sposiamo il 5 settembre”. Uomini e Donne, annuncio a sorpresa della coppia. E Gemma Galgani…

Uomini e Donne, una coppia del trono over presto sposi. L’annuncio nelle ore scorse. La loro storia era stata particolarmente seguita dai fan del programma che, da subito, avevano notato il reale sentimento nato tra le mura del programma di Maria De Filippi. La loro esperienza era infatti durata una manciata di puntate, dopo le quali avevano scelto di iniziare una nuova vita insieme. Decisi e diretti, dopo la fine dell’esperienza a UeD non avevano risparmiato una critica nei confronti di coloro che rimangono nel programma per tanto tempo senza mai trovare la persona giusta.



“Se hai davvero voglia di innamorarti a Uomini e Donne lo trovi. C’è una redazione dietro che studia tutto di te. Le persone che mettono nel parterre non sono lì per caso. Una compatibilità ci deve essere”. Un attacco che però risparmia Gemma. “Posso capire che Gemma può apparire antipatica, ma non è così. Lei crede davvero nell’amore e sono sempre arrivati dei cavalieri che l’hanno usata solo per visibilità. Come Costabile, anche lui l’ha presa in giro. L’ha lasciata e ora vuole una donna più giovane”.

Uomini e Donne, Biagio Buonuomo e Caterina Corradino sposi







Anche perché, udite udite, a quanto rivelato tempo fa la coppia vorrebbe proprio Gemma Galgani come incaricata a leggere le promesse di nozze. Loro sono Biagio Buonuomo e Caterina Corradino pronti a pronunciare il fatidico sì. Con un video ufficiale apparso sulla pagina ufficiale di Uomini e donne, i due ex protagonisti del trono over hanno confermato che questo matrimonio verrà celebrato a breve. (Leggi anche UeD, torna Giorgio Manetti: la notizia è sicura. E Gemma già lo aspetta)



“Sorpresina per voi: finalmente ci sposiamo. Quando l’amore arriva, seguitelo, come abbiamo fatto noi”, raccontano nel video, aggiungendo poi nuovi dettagli. Biagio e Caterina si uniranno il prossimo 5 settembre: la cerimonia nuziale si svolgerà alle 17:30 in provincia di Chieti e non si esclude che, tra gli invitati, possano esserci anche diversi volti della trasmissione di Maria De Filippi oltre a Gemma Galgani.



Tantissimi i commenti piovuti sotto il video. Scrive l’ex volto del programma Pamela Barretta: “I miei amici bellissimiiiiii!!! Cari maschietti prendere esempio da @buonomo_biagio. Un uomo con la U maiuscola!!!!!!”. E ancora: “Bellissima coppia vi auguro tanta felicità coppia vera no come gli altri che vanno nel programa solo per visibilità”.

