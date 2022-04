I dubbi a Uomini e Donne su Riccardo e Ida iniziano ad essere molti. Nei giorni scorsi la bomba era stata lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Vanza che rivela come i due si sentano da mesi: “Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento – scrive Venza – fin quando lui ha deciso di ripresentarsi in trasmissione con la farsa di rimettersi in gioco”. L’intendo di Riccardo, secondo Vanza “è ben preciso! Ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciato”. Una vera bomba che minaccia di far saltare il banco a Uomini e Donne.



Anche Alessandro Rosica ha pubblicato su Instagram un post in cui svela i segreti di Ida e Riccardo, rivelando che tra i due ci sono contatti telefonici da mesi, e ha chiesto alla redazione di indagare sul loro riavvicinamento e intervenire anche con delle punizioni se necessario. L’esperto di gossip ha così esordito: “Quando prendiamo provvedimenti per Isa e Riccardo?”. E ancora: “Basta prendere in giro voi e il pubblico di Uomini e Donne. Sono decenni che fanno questi giochini”.





Uomini e Donne, Barbara De Santi accusa Ida e Riccardo



Anche la storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, aveva usato parole forti sulla coppia. Ora arriva anche il commento di un’ex storica: la dama Barbara De Santi. “Si sono mollati perchè era impossibile una storia tra loro due, può darsi anche che risucceda, un uomo e una donna che stanno insieme due anni e mezzo e che si lasciano”, ha inserito la testuale didascalia: “Due anni e mezzo? A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai!!”.



Insomma, avrebbero mentito dal principio. A caricare la dose ci ha pensato poi Tina Cipollari. A Uomini e Donne ha tuonato: “Finalmente è finita questa pagliacciata perchè io l’ho trovata veramente una cosa orrenda questo che abbiamo visto. Tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda?”, ha criticato anche l’atteggiamento del cavaliere.



“Lui fa peggio, andando lì a farle ricordare la canzone, ovviamente lei ci ricrede”. Barbara De Santi ha aggiunto: “Come sempre sono d’accordo con lei. Una vera pagliacciata!”. Insomma, molti a Uomini e Donne si sono già fatti un’idea.

“Tutta una farsa!”. UeD, voce bomba su Riccardo Guarnieri e Ida Platano