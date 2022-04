Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha sollevato un polverone. Il suo addio frettoloso a Gloria, dopo solo 3 giorni di conoscenza, ha fatto parecchio parlare. Come parecchio farà parlare l’intervista che il cavaliere tarantino ha rilasciato al magazine ufficiale del programma. “Ci ho messo un po’ di tempo a essere ponto per un rientro in studio: è passato un anno o poco più dalla mia ultima volta al centro del parterre. Fino a ora non me la ero sentita, anche per via di quello che è successo lo scorso anno (con Roberta Di Padua, ndr): avevo bisogno di smaltire delle cose”.



“In questo periodo sono molto distaccato da tutto, anche dai social. Mi sono chiuso per un anno e sono ritornato alla mia vita di sempre”. Poi il cavaliere di Uomini e Donne ha aggiunto. “Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco… è passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un piccolo chiarimento, anche perché l’ultima volta che ci siamo visti e parlati è stato, proprio in studio, più di un anno fa: all’epoca ci eravamo lasciati in malo modo”.





Uomini e Donne, la spifferata su Riccardo e Ida



Quindi continua: “Sono stato molto sereno nel rivederla a Uomini e Donne, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta. Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”.



Quel finita, detto con leggerezza dal cavaliere di Uomini e Donne, ha però di fatto sollevato più di qualche perplessità. É quanto è emerge da un’indiscrezione lanciata sui social da Amedeo Venza, ripresa da Comingsoon.it, che rivela come i due si sentano da mesi: “Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento – scrive Venza – fin quando lui ha deciso di ripresentarsi in trasmissione con la farsa di rimettersi in gioco”.



L’intendo di Riccardo, secondo Vanza “è ben preciso! Ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciato”. Una vera bomba che minaccia di far saltare il banco a Uomini e Donne. Cosa accadrà lo sapremo nelle prossime puntate.

