“Non tornerà a Uomini e Donne”. Bomba sul programma di Maria: il pubblico stenta a crederci

Uomini e Donne anticipazioni: sin dalla sua prima stagione – quella dell’esordio sul piccolo schermo – ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori. La chiave del successo del dating show condotto da Maria De Filippi è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dalle trame amorose che caratterizzano lo show. Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte, Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over.

Uomini e Donne anticipazioni, chi torna e chi no

Sono veramente tante le star di questo programma che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e in vista della prossima stagione alcuni di loro non torneranno. Chi tornerà del Trono Over e del Trono Classico quando lo show ripartirà a settembre 2022, si chiedono gli utenti. Sono davvero tante le indiscrezioni che rimbalzano sul web e alcune rivelano i nomi dei protagonisti del Trono Over che torneranno.

Partiamo da Gemma Galgani, veterana dello show, che ci sarà anche nella nuova edizione di Uomini e Donne. Anche Ida Platano ci sarà mentre in dubbio resta la partecipazione di Riccardo. Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro continueranno a rincorrere il vero amore al dating show mentre incerte saranno le presenze di Biagio Di Maro, Fabio Nova e Catia Franchi.

