“Ho deciso”. Colpo di scena a UeD, dopo la rottura con Ida Platano il cavaliere lascia lo studio con lei

Sono in arrivo colpi di scena clamorosi a Uomini e Donne. Nella puntata registrata sabato 23 aprile il famoso dating show condotto da Maria De Filippi ha vissuto una giornata molto particolare. Negli ultimi giorni l’attenzione è stata puntata sulla frequentazione di Armando Incarnato con Alessandra. Tra i due la frequentazione va avanti da un mese. Ma ad un certo punto la dama rompe tutto: “Sono ancora interessata a Diego”.

Tra i due cavalieri è così scoppiata una durissima discussione e Diego ha accusato Armando di aver puntato Alessandra ben prima che lui chiudesse la frequentazione. Proprio su Diego, tuttavia, c’è stata un’anticipazione pubblicata dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni. A quanto pare il cavaliere è riuscito a trovare la donna che fa per lui, ma non si tratta di Alessandra.





Secondo quanto rivelato Diego e Aneta hanno lasciato il programma insieme. Non è ancora chiaro se ci siano stati i petali rossi. Per Diego Tavani si tratta comunque di una svolta dopo la fine della relazione con Ida Platano. Una frequentazione che era terminata male con la dama che aveva accusato il cavaliere: “Sono sempre più convinta che io per te sia stata solo un trofeo. Tu volevi solo portarmi a letto”. In ogni caso ora Diego ha scelto Aneta e per i due è iniziata una nuova storia.

Altre anticipazioni riguardano Riccardo Guarnieri e Maria Grazia. Nonostante gli inizi promettenti tra i due non ha funzionato e alla fine l’ex Temptation Island ha deciso di porre fine alla relazione. Novità anche per la tronista Veronica che è uscita con Andrea. Così facendo ha provocato la reazione di Marco che si è adirato per questa ‘mossa’ della single.

Prosegue invece l’incertezza di Luca. Il tronista romano non ha ancora scelto tra le sue tre corteggiatrici, ovvero Soraia, Lilli e Aurora. Altra particolarità della puntata registrata il 23 aprile è stata l’assenza di Ida Platano. La dama negli ultimi giorni è stata presa di mira sia da Tina Cipollari che dal pubblico. Motivo la sua ritrosia a frequentare ristoranti stellati con Alessandro. I telespettatori non gliel’hanno perdonata: “La povera fiammiferaia Ida in total Gucci che si sente a disagio nel ristorante stellato”. E “Lei mette una cinta che costa mille euro, ma poi si sente in imbarazzo ad andare a cena in un locale elegante”. La sua assenza è dovuta a questo?

