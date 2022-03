Altra puntata ricca di colpi di scena a Uomini e Donne. Si riprende dalla discussione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due non riescono a trovare un punto di incontro. Se nei primi temi la loro conoscenze procedeva a gonfie vele adesso c’è qualche intoppo di troppo e di conseguenza nascono le incomprensioni. Il cavaliere inizia a essere infastidito e ha ribadito di non essere innamorato di lei facendola scoppiare a piangere.

“Sei alla ricerca del grande amore, tu devi essere forte e orgogliosa di te stessa. Non è un uomo che risolverà i tuoi problemi, devi farlo tu. Se non è, non è Ida. Volta pagina, poi arriverà se deve arrivare. Io non ce l’ho con te, vorrei che tu capissi questo… Mi dà rabbia che ogni volta tu fai questo errore”, ha sbottato l’opinionista Tina Cipollari, cercando di scuotere la dama bresciana. Alessandro ha spiegato di non avere lo stesso trasporto dei primi momenti, ma vuole continuare a frequentare Ida Platano: “Potevo dirle di essere innamorata, prenderla per il c**o, e tra qualche giorno eravamo come cane e gatto. Non l’ho fatto perché la rispetto come donna e persona”.





Allora Maria De Filippi ha cercato di consolare Ida Platano. Invita nuovamente la dama in studio e per rallegrarla chiede ad Umberto Gaudino, professionista di Amici, di ballare con lei. A questo punto, con un paso doble focoso sulle note de La vida es un carnaval, all’insegna della vicinanza fisica, Ida Platano e Umberto Gaudino si mostreranno vicinissimi in una serie di travolgenti passi di danza. “Torna più spesso”, dice Tina riferendosi a Umberto Gaudino.

Altro momento del programma che ha rapito l’attenzione del pubblico è stato quello che ha riguardato Armando Incarnato. Il cavaliere sta conoscendo Aneta e Alessandra, ex fiamma di Diego Tavani. Con la prima c’è una frequentazione che va avanti da un mese nonostante Aneta sia molto restia a lasciarsi andare con lui: “Anche se non è successo ancora nulla, a me piace come persona. È ironico, galante e il fatto che io sia tirato non vuol dire che a me non piaccia”.

Invece Alessandra non vuole continuare a conoscerlo nonostante Armando sia stato gentile con lei e l’ha consolata quando piangeva per Diego Tavani. Non vuole andare avanti per il fatto che prova ancora qualcosa per il cavaliere: “Sono ancora interessata a Diego”, ha detto Alessandra gelando Armando Incarnato. Tra i due cavalieri scoppia una durissima discussione e Diego accusa di aver puntato Alessandra ben prima che lui chiudesse la frequentazione. Incarnato, poi, ammette di sentirsi in imbarazzo con Aneta perché non riesce a metterlo in condizione di essere sé stesso, ovvero più fisico e meno sulle spine.