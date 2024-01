Uomini e Donne, nuovo capitolo nella storia tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Nelle ultime settimane i riflettori del dating show di Canale 5 sono spesso puntati sul cavaliere ex di Ida Platano. Dopo l’acceso scontro con Armando Incarnato, col quale l’imprenditore è arrivato quasi alle mani, si torna a parlare delle sue frequentazioni, in particolare con Roberta e Cristina.

Nell’ultima puntata di martedì 30 gennaio c’è stato un altro momento importante. Fino a poco tempo fa sembrava che Alessandro potesse scegliere Cristina Tenuta. Quando però la dama gli ha concesso ‘l’esclusiva’, incredibilmente il cavaliere ha fatto un passo indietro e la loro frequentazione si è chiusa. Così si è tornati a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Alessandro e Roberta. Ma in mezzo ci si è messa Ida, o meglio quello che il cavaliere prova ancora per lei…

Leggi anche: “Chat di sesso e altro”. Uomini e Donne, scandalo dopo la scoperta sul telefono del protagonista





Roberta risponde seccata alla proposta di Alessandro

In studio Alessandro Vicinanza è apparso particolarmente giù di corda. Così ad un certo punto Maria De Filippi gli ha chiesto cosa avesse e il cavaliere ha sorpreso un po’ tutti: “Ce l’hai con me?” ha chiesto alla conduttrice. Quest’ultima ovviamente ha negato, facendo però una precisazione: “Io non ho niente contro di te. Figurati Alessandro… Ormai ci conosciamo da anni, sono anche affezionata”.

Poi però Maria ha aggiunto che se Alessandro dice “Non riesco a guardarla” quando vede ballare Ida Platano con altri corteggiatori allora si capisce che è ancora preso da lei. In studio c’è chi pensa che effettivamente sia così e chi, come Barbara De Santi, sostiene che lui piange solo per sé stesso perché si sente incompreso. Poi Alessandro è tornato alla carica di Roberta.

Quando però il cavaliere ha chiesto alla dama di ballare con lui Roberta gli ha risposto: “Assolutamente no… Ha fatto schifo!“. Questa frase ha spinto Tina Cipollari a intervenire: “È evidente la gelosia che provate nei confronti di questo ragazzo ed è altrettanto evidente la rabbia nei confronti di qualsiasi ragazza che ci esce. Il tuo no è debole! Dentro di te c’è molta rabbia”. Gianni Sperti dal canto suo ha detto: “Deve essere contentissima? E’ stata scartata per Cristina…”. Come finirà tra i due?

“Guardate, ci stanno riprovando”. Roberta Di Padua fuori da Uomini e Donne ma ancora dentro: la bomba sull’ex dama e il cavaliere più discusso