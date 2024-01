Uomini e Donne, indizi social dai due protagonisti del Trono Over. Nelle ultime settimane al centro dello studio del popolare dating show condotto da Maria De Filippi abbiamo assistito a tutto. Perfino una brutale lite quasi sfociata in rissa tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Proprio quest’ultimo, dopo la fine della relazione con Ida Platano, con la quale non sono mancate le frecciate, è tornato a far parlare di sé e delle sue storie.

In questi giorni tiene banco la frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. La dama si è decisa a dare l’esclusiva al cavaliere, ma proprio sul più bello, dopo che aveva mostrato interesse, l’ex di Ida ha deciso di non proseguire la relazione. Insomma, è finita tra Alessandro e Cristina. E ora? Beh, notando alcuni indizi social c’è chi è pronto a scommettere che ci sia del tenero tra il cavaliere e un’altra dama, volto molto noto di UeD.

Alessandro e Roberta, gli indizi social parlano chiaro

Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Sembra che i due si stiano lanciando dei messaggi via social che i più attenti hanno captato. In tanti ricordano che i due si sono già frequentati, ma la relazione non era andata avanti. Roberta aveva deciso di interrompere ogni rapporto per l’atteggiamento a suo dire poco costruttivo del cavaliere.

Ora, però, che è finita tra lui e Cristina, ecco che rispunta Roberta. Sia lei che lui hanno condiviso delle foto in cui compaiono con lo stesso profumo e una canzone neomelodica in sottofondo. Cosa sta succedendo? Le anticipazioni delle prossime puntate parlano di un riavvicinamento tra i due, ma vedremo di quale intensità parliamo.

Di certo tra Alessandro e Roberta c’era una grande ‘chimica’, insomma una innegabile attrazione che infatti i diretti interessati hanno ammesso in più di un’occasione. Che sia rimasto ancora qualcosa da dire tra loro due? Lo scopriremo presto, d’altra parte entrambi sono liberi e chissà che non decidano di riprovarci. Se non ora, quando?

