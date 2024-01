Clamoroso a Uomini e Donne, tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta scorrono i titoli di coda. È quanto rivelano le anticipazioni delle puntate che andranno in onda la prossima settimana. Solo oggi Vicinanza e Cristina erano molto vicini. Alessandro, nei giorni scorsi, era stato al centro di una disputa con Armando Incarnato. Dopo alcune provocazioni di Armando aveva ha chiesto a Maria de Filippi di lasciare lo studio: “Devo uscire, non gli permetto di parlare della mia storia”.

Armando, nel dettaglio, aveva attaccato Alessandro quanto la sua ex conoscenza Cristina. “Cristina parla di “storia chiusa”, ma non è mai iniziato niente. Quando è uscita con Alessandro, ho pensato “che coraggio”. Sei falsa”. Poi rivolgendosi al cavaliere aveva aggiunto: “Quando Ida si è presentata sul trono hai rilasciato interviste dicendo che eri dispiaciuto, che non volevi rapportarti ad un’altra donna”.





Uomini e Donne, rottura tra Vicinanza e Cristina

“Si è spenta la luce e così sei tornato in studio per uscire con Roberta e Cristina. Quando andammo a cena a Salerno con Ida, ne dicesti di ogni su Roberta, dicevi che “era finta, che era la peggiore delle donne”. Di Cristina disse peggio. Parole sostenute da Ida Platano: “Loro hanno avuto una conversazione e avete parlato di Roberta, tu hai parlato male di Roberta”.

Chiuse quella storia tutto sembrava rientrato. Le nuove puntate di Uomini e donne in onda nella settimana sino al 26 gennaio vedranno ancora una volta al centro dello studio Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta.I due si ritroveranno nuovamente a discutere dopo che lui aveva fatto un passo indietro nel momento in cui Cristina aveva dichiarato di essere disposta a dargli l’esclusiva.

Questo dietrofront, dopo una serie di promesse che il pubblico ben ricorda, di Alessandro era, stato molto criticato già nelle puntate precedenti. A questo punto i due decideranno di chiudere la conoscenza. La loro frequentazione si sarà rivelata un fuoco di paglia. E chissà cosa ne penseranno i fan,