Momento indimenticabile al Grande Fratello per Paolo e Letizia, che non si aspettavano così tanto clamore. Invece devono abituarsi ad una nuova vita, infatti hanno ricevuto una comunicazione davvero importante che li ha resi estremamente felici. Stavano tutti per consumare il loro pranzo, quando all’improvviso i due concorrenti sono stati chiamati a gran voce.

Si sono subito accorti che stava accadendo qualcosa di rilevante al Grande Fratello e Paolo e Letizia si sono fiondati verso il giardino. Una giornata quella del 19 gennaio che resterà per sempre impressa nei cuori dei gieffini, i quali sono ormai praticamente una coppia. In particolare la reazione più forte l’ha avuta la fotografa, che ha urlato per la gioia immensa.

Grande Fratello, sorpresa speciale per Paolo e Letizia

Sopra la casa del Grande Fratello è arrivata una sorpresa particolare per Paolo e Letizia, infatti è sopraggiunto un messaggio aereo con una scritta meravigliosa. Lei ha reagito più che positivamente all’evento: “Che bello, in romanaccio. Questo mi piace un sacco, è uno dei più belli“. Immediato l’abbraccio tra i due gieffini, che sono stati coccolati anche da Grecia.

Letizia ha gridato dopo aver letto un messaggio dei fan: “Ce fate impazzì, ve se ama. #Paoleti“. Lei ha detto: “Paoleti siete i migliori, ve se ama“. Sia la ragazza che Paolo, il quale è parso contento ma meno attivo, hanno voluto dire grazie ai sostenitori e hanno ammesso che il loro supporto è fondamentale per affrontare al meglio il percorso nel programma.

Infine, Letizia ha affermato: “Vi amiamo troppo troppo troppo troppo”. Dunque, una manifestazione di affetto incredibile per la coppia del GF, che ha conquistato un consenso stratosferico.