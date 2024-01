Non sono stati giorni facili per Beatrice, il rientro al Grande Fratello non è stato soft come forse alcuni fan pensavano e speravano. La scomparsa del padre, il fatto di essere lontana dalla sua famiglia in un momento tanto duro e complicato, ogni tanto bussa alla porta facendo scendere un velo di malinconia su di lei. Beatrice che, ad ogni modo, non rinuncia a giocare sempre supportata dai suoi fan che la difendono da ogni attacco. Un esempio? Pochi giorni fa Beatrice aveva espresso a Fiordaliso alcune perplessità su Grecia attirando diverse polemiche.

Ed ecco pronto lo scudo del pubblico: “Beatrice queste cose le dice ed è anche giusto mandarle in onda, però mi chiedo come mai tutte le cattiverie che dicono di lei alle spalle Paolo, Letizia, Rosy, Giuseppe, Massimiliano e Anita non vengono mai mandate in onda. Chi non ha Twitter o non segue determinate pagine non le vede e pensano che la cattiva sia Beatrice e gli altri povere vittime”.





Grande Fratello, aereo per Beatrice: “Come fenice ora splendi”

“Quando non è affatto così, di Beatrice fanno una clip pure quando starnutisce, degli altri invece che dicono e fanno le peggio cose non mandano MAI in onda nulla”. Altro esempio di quanto Beatrice sia amata è arrivato nella mattinata di oggi. Quasi come fosse un abbraccio consolatorio, i sostenitori dell’attrice hanno inviato un messaggio aereo ben preciso: “BEA❤ COME FENICE ORA SPLENDI ❤ #BEAUX”.

Il commento di Beatrice, con la voce rotta dal pianto, non è mancato: “Io ci provo” dice in un soffio. “Ci provi e ce la fai” la incoraggia Fiordaliso, abbracciandola. Vittorio, Sergio e Stefano si avvicinano a lei, per dimostrarle tutto il loro affetto. Beatrice che ha spiegato di di essere tornata nella Casa sia per i fan, che per i suoi compagni d’avventura. Ci proverà con tutte le sue forze a risorgere dalle ceneri.

A strapparle un sorriso anche la firma: Beaux, che in francese vuol dire belli. Gradita coincidenza, la parola inizia con il suo diminutivo Bea. “Il tutto è molto sottile e ragionato, non può che esserne felice. Queste sorprese le riempiono il cuore di gioia”, si legge sulla pagina ufficiale del Grande Fratello.