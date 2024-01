Uomini e Donne, Tina Cipollari e la frase choc sul cavaliere. Negli ultimi giorni al centro dello studio del dating show si parla molto di Alessandro Vicinanza e del suo nuovo percorso. Dopo la fine della relazione con Ida Platano l’imprenditore campano si è rimesso in gioco e subito è andato in scena un clamoroso scontro-quasi rissa con Armando Incarnato. Ora è il turno di Cristina Tenuta.

La dama, dopo aver detto di voler uscire dal programma con Alessandro, è rimasta delusa dal fatto di essere stata lasciata sola dal cavaliere nello studio. Così ha cambiato idea e adesso anche Maria De Filippi le dà ragione: “Alessandro, sti cavoli che ti piaceva. Dici che eri nervoso. La accusi che lei voleva uscire! Non ce l’ho con te Cristina, ma la frase “Dormire è più intimo” è diventata una moda”. Ma non è finita, in puntata Tina Cipollari ha fatto un’uscita delle sue…

Tina Cipollari attacca Luciano: “Ma che pezzente sei”

Oltra alle frizioni tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta – i due sembrano vicinissimi alla rottura – in puntata abbiamo assistito anche ad un durissimo attacco di Tina Cipollari. L’opinionista se l’è presa con Luciano, colpevole di non essere stato per nulla cavaliere con Tiziana. Cosa è successo? Ebbene pare che la dama sia stata costretta a pagare due calici di vino e ha accusato lui del fattaccio. Ma le cose non sono come sembrano.

Tina Cipollari è esplosa: “Ma che pezzente sei?!“. Ma la storia è andata diversamente. In effetti Luciano ha pagato la cena, ma nello scontrino non erano stati inseriti i due calici di vino. Per cui lui ha pagato quanto gli è stato chiesto e poi Tiziana si è trovata a dover pagare il vino.

Dunque in realtà Luciano non ha colpe e infatti Tina Cipollari si scusa e afferma che non sapeva come erano andate esattamente le cose. Così adesso in tanti accusano proprio Tiziana che avrebbe potuto evitare di mettere tutto in piazza. L’episodio avrebbe potuto rimanere segreto e comunque Luciano è stato completamente scagionato. E voi? Cosa ne pensate? L’uomo deve sempre pagare la cena?

