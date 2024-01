“Questo non te lo permetto!”. Uomini e Donne, Vicinanza esagera: Maria De Filippi lo asfalta

Uomini e Donne, Maria De Filippi non le manda a dire: in quattro e quattr’otto ha messo in riga Alessandro Vicinanza, l’ex di Ida Platano sempre più vicino a Cristina. Alessandro che si è reso protagonista di un duro litigio con Armando Incarnato, litigio che aveva spinto anche Maria a intervenire oltre che scatenare i commenti. “Ma Maria che dice di Armando parliamo dopo?? Alessandro ha ragione da vendere su Armando che sta in trasmissione da anni a scaldare la sedia e a criticare tutti!!”.

>>Chiara Ferragni colpita da un nuovo scandalo. La notizia è arrivata poco fa ed è pesantissima: cosa succede

“Non mi piace proprio l’atteggiamento di Maria onestamente che fa figli e figliastri! Inveisce contro Alessandro per ogni cosa mentre protegge come una mamma chioccia i suoi prediletti come Ida Barbara e Roberta!”. E ancora: “Alessandro può stare poco simpatico ma sinceramente reputo questo atteggiamento verso di lui veramente aggressivo e feroce. Messo in croce per cosa?”.





Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Alessandro Vicinanza

“C’è gente che ha fatto e continua a fare di peggio, ma non vedo e non ho mai visto riservato lo stesso trattamento…mah”. Ma non è stato questo il motivo della tirata d’orecchie di Maria De Filippi. A far arrabbiare la conduttrice è stato il comportamento tenuto nei confronti di Barbara. Dopo aver visto Alessandro tentennare davanti all’esclusiva che Cristina ha deciso di dargli, Barbara è intervenuta per dire: “Lui rigira sempre la frittata, è questa la sua capacità e l’ha fatto anche con Ida e Roberta”.

Secca la risposta di Alessandro: “Pensa alle tue relazioni. A 50 anni hai chiuso con uno solo perché aveva la barba, sei stata al centro ore per parlare di questo”. Commento che non è piaciuto a Maria ha precisato: “Cosa vuol dire a 50 anni non può appellarsi alla barba? Se io voglio che Barbara stia al centro per un’ora per questo, ci sta. E poi sono stata io a chiederle della barba”.

E anche in questo caso i commenti si sono sprecati. “Che pietà di uomo”, “Ma la dignità dove ce l’ha?”, “Rigira sempre la frittata, vuole solo la tv”, “Che persona antipatica”, “Pagliaccio, cafone e maleducato”, “Rimproverati da Maria se la fanno addosso”.