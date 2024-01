Scandalo a Uomini e Donne, spuntano chat di sesso tra due protagonisti del programma. La scoperta durante la puntata di oggi. Puntata in cui abbiamo assisto all’ennesimo due di picche rimediato da Gemma Galgani. La dama torinese, nel dettaglio, è stata scaricata da Orfeo. Un no che ha sollevato i commenti del pubblico da casa: “Sta diventando patetica! E si fa rimbalzare da tutti, è sempre lei a proporsi a lasciare il numero, per la uscite a cena, per i balli. Che pena”.

Gemma che nei giorni scorsi era stata data molto vicino all’addio al programma. Voce nata dal fatto di vederla sempre ai margini; voce smentita dalle nuove frequentazioni che, al solito, finiscono male. Non è stata però Gemma la protagonista di questa puntata, ma Ida Platano.





Uomini e Donne, spuntano chat di sesso tra Mario e Mariangela

È stata lei a scoprire delle chat piuttosto spinte tra Mario e Mariangela. Per avere certezza della cosa Ida ha chiamato la dama per avere la conferma da lei di quello che stava succedendo: “Ho visto che mi hai mandato la chat che avete avuto, leggo una chat di sesso, non è solo un ‘ti voglio’”. Mariangela ha spiegato che tra lei e Mario c’era del desiderio e non sono mancate le videochiamate.

La notizia ha gettato nello sconforto Ida Platano. La dama, infatti, si è accorta che tra Mario e Mariangela c’era decisamente qualcosa in più di quanto potesse sembrare. Per questo, tornando in studio, si è rivolta a Mario dicendo: “Mi sconvolge che questa persona ancora parli di questa cosa”. L’accaduto ha generato una discussione in studio.

Lei vorrebbe un rapporto chiaro e sincero, dove non ci sono segreti, che viene a scoprire di tanto in tanto. Cosa che invece sembra all’ordine del giorno. Pioggia di commenti: “Ida nonostante tutto continua a tenere Mario, perché chiaramente sarà la sua scelta e poi tra qualche mese potrà tornare nel programma a lamentarsi che non è mai stata amata”.