Proposta di nozze in tuta da sci, sulle pista. E risposta affermativa, o meglio “Hell yes!”, “Ma certo”: saranno presto fiori d’arancio per l’attore e la bellissima fidanzata e collega. Un “colpo al cuore” per le fan di tutto il mondo cui lui aveva rubato il cuore ai tempi in cui era protagonista di una delle serie tv più seguite degli ultimi tempi. La notizia, nemmeno a dirlo, arriva da Instagram. Sia lui che lei hanno infatti condiviso un post: diverse foto dove la coppia è immortalata proprio nel momento della fatidica domanda.

In ginocchio davanti alla fidanzata e dunque presto moglie, con l’anello in mano. Anello poi sfoggiato al dito di lei. Teatro della proposta sui generis, in tuta da sci, su un ponte sospeso a Gstaad, una frazione del comune svizzero di Saanen nel Canton Berna. Pioggia di like immediata, con commenti e congratulazioni anche da parte degli amici famosi.

Proposta di matrimonio sulla neve: la coppia vip si sposa

Lui è Ed Westwick, il famoso e tenebroso Chuck Bass della serie ‘Gossip Girl’, dove viveva una storia tormentata con la fidanzata Blair Waldorf. L’attore inglese (è nato a Londra) classe 1987, è diventato famoso per il ruolo nella serie televisiva statunitense in onda dal 2007 al 2012 e trasmessa in Italia dal 2009 al 2014.

Ed Westwick, che ha recitato anche in altre serie e film, ha anche fondato la band indie rock The Filthy Youth della quale è il cantante, insieme a Benjamin Lewis Allingham, Jimmy Wright, Tom Bastiani e John Vooght. Fa coppia fissa con Amy Jackson ormai da qualche anno e capita spesso che sui propri profili social postino foto romantiche ma anche scatti divertenti.

La futura signora Westwick è un’attrice e ballerina classe 1992 che vanta più di undici milioni di follower sul proprio profilo Instagram. Ha un figlio di nome Andreas, anche lui spesso presente sul suo social, che è nato nel 2019 da una precedente relazione.