Non c’è pace per Belen Rodriguez, secondo alcuni ben informati la sua storia con Elio Lorenzoni sarebbe in crisi. La notizia arriva dopo una segnalazione di un fan che Deianira Marzano, esperta di gossip seguitissima su Instagram, ha ripubblicato. In questi mesi Belen ha dovuto affrontare momenti complicati. Al settimanale Chi, poche settimane fa, ha raccontato la difficoltà del periodo sia sotto il profilo umano che professionale. “Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti”.

“Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il culo sodo non funzioni e prendono una più giovane. Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: ‘Non sei felice’, ‘Hai gli occhi tristi’ e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste”.





Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni in crisi? Lui da solo ad una festa

Poi aveva raccontato delle delusioni per gli amori svaniti: “Le relazioni passate mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa”. E le corna… “Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: ‘Lo sapevo’. E io rispondo: ‘Ma perché non me l’avete detto prima?’”.

L’arrivo di Elio Lorenzoni sembrava potesse essere il cambiamento di cui la showgirl aveva bisogno ma qualcosa sembra essere andato storto. Da settimane i due non si fanno vedere insieme sui social né vengono pizzicati dai paparazzi. Nelle ultime ore, sta facendo discutere molto una segnalazione di Elio Lorenzoni presente ad una festa senza Belen, proprio mentre lei si trova in montagna con i figli e la sua famiglia.

Sembra, poi, che alla festa Elio sia stato beccato mentre parlava in maniera abbastanza spigliata con una donna bionda. Pochi minuti dopo la segnalazione resa pubblica, Belen ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto: “Voglio essere libera!”. È il sigillo sulla crisi tra la coppia?