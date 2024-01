Lutto nel mondo del cinema e della tv italiana. Sandra Milo muore all’età di 90 anni. L’attrice ha chiuso per sempre i suoi occhi nella sua abitazione e a rendere nota la notizia del decesso la famiglia, rimasta al suo fianco fino all’ultimo respiro. La carriera di Sandra Milo è iniziata negli anni ’50, quando ha debuttato sul grande schermo in piccoli ruoli. E da quel momento in poi è diventata uno dei nomi più influenti del panorama artistico e cinematografico italiano e internazionale.

La vita sentimentale di Sandra Milo, tutte le curiosità. Si è spenta all’età di 90 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e dei colleghi e amici che hanno avuto la fortuna di condividere con lei momenti significativi. Tanti i direttori con cui ha lavorato: da Roberto Rossellini ad Antonio Pietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico Fellini appunto, da Luigi Zampa a Dino Risi, Luciano Salce, Duccio Tessari, Pupi Avati, Gabriele Salvatores fino a Gabriele Muccino, gli amori, i figli e la tv. Da Alberto Sordi con cui aveva esordito ne Lo scapolo (1955) di Antonio Pietrangeli nel 1955 fino alla serie Gigolò per caso, uscita a Natale sulla piattaforma, quasi settant’anni di cinema.

La vita sentimentale di Sandra Milo, tutte le curiosità. Quattro matrimoni e il grande amore per Fellini

Ma cosa si sa della vita sentimentale e privata della nota attrice? Negli ultimi anni l’attrice è stata tirata in ballo in merito al presunto flirt è con Alessandro Rorato, imprenditore veneto 53enne: secondo diverse fonti sarebbe stato il suo fidanzato: “Si tratta di un amore platonico, fisico e spirituale”, ha però provato a spiegare l’attrice in più occasioni. Ciò non toglie che la vita privata di Sandra è stata costellata di incontri importanti e amori che hanno segnato la sua crescita. L’attrice è stata sposata ben 4 volte. Il primo ‘si’ risale al tempo in cui Sandra aveva appena 15 anni e il primo marito fu Cesare Rodighiero. Purtroppo la coppia ha conosciuto il lutto del primo figlio venuto a mancare alla nascita per parto prematuro. Poi l’annullamento del matrimonio dopo soli 21 giorni dalle nozze.

Dopo Cesare, Sandra sposò Moris Ergas con cui ha dato alla luce la figlia Debora. Dunque il terzo matrimonio con Ottavio De Lollis. Con Ottavio, Sandra ha deciso di diventare nuovamente madre, questa votla di Ciro e Azzurra. Poi le quarte e ultime nozze sono avvenute nel 1990 quando all’altare è giunta con Jorge Ordoñez. Ma come non menzionare il grande amore per Fellini? “Ma poi a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Ma io ho detto di no. Perché ho avuto paura”, ha raccontato.

E per chi non lo sapesse, anche la storia clandestina con Bettino Craxi, allora leader del PSI: “Era molto timido ma sessualmente ero pazza di lui. Bettino era intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano. Mi hanno conquistato inizialmente più le sue prole del suo fisico. Mi parlava anche a letto, durante l’amore. E io, sessualmente, sono stata pazza di lui”.